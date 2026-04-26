Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost

Oven

Nedelja ti bo prinesla občutek olajšanja. Nekdo ti bo pokazal, da ti ni treba vedno vsega nositi sama. Popoldne bo idealno za sprostitev – telo ti bo hvaležno, če ga malo razbremeniš.

Bik

Danes boš želela udobje, toplino in dobre okuse. Če si privoščiš nekaj sladkega ali lep obrok, bo to pravi balzam. V ljubezni boš bolj odprta za nežnost, kot si misliš.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes v polnem zagonu. Nekdo ti bo povedal nekaj zanimivega, kar ti bo odprlo novo miselno pot. V odnosih boš iskala lahkotnost in humor.

Rak

Dan bo čustveno mehak. Družina ali bližnji ti bodo dali občutek varnosti. Če si vzameš čas za dom, boš našla presenetljivo zadovoljstvo v majhnih stvareh.

Lev

Danes boš žarela, tudi če boš doma v pižami. Nekdo te bo želel razveseliti ali navdušiti. Če se odpraviš ven, boš pritegnila pozornost brez truda.

Devica

Nedelja bo počasna, a prijetna. Tvoj um bo želel urejenost, a srce bo hrepenelo po spontanosti. Če se prepustiš, bo dan boljši, kot si načrtovala.

Tehtnica

Dan bo harmoničen, če si boš dovolila malo razvajanja. Nekdo ti bo želel ugoditi ali te povabiti v prijeten pogovor. V ljubezni boš danes še posebej magnetna.

Škorpijon

Čustva bodo globoka, a ne težka. Nekdo ti bo zaupal nekaj pomembnega, kar bo okrepilo vajin odnos. Dan je idealen za regeneracijo in malo mistike.

Strelec

Danes boš hrepenela po gibanju ali vsaj po svežem zraku. Če se odpraviš na izlet, boš našla nekaj, kar te bo navdihnilo. V ljubezni boš iskala iskrenost in svobodo.

Kozorog

Nedelja bo bolj delovna, kot si želiš, a rezultat bo dober. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje ali hvaležnost. V ljubezni boš želela stabilnost – in jo boš tudi čutila.

Vodnar

Dan bo poln idej. Nekaj, kar si že dolgo razmišljevala, se bo končno sestavilo v celoto. V družbi boš izstopala po svoji izvirnosti, tudi če boš tiho.

Ribi

Dan bo nežno sanjav. Intuicija bo močna, zato poslušaj notranji glas. V ljubezni boš želela toplino in bližino, ki ti bo danes še posebej dostopna.