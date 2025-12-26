Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu

Oven

Danes te bo prevzela želja po miru in notranjem ravnovesju. Čustva bodo bolj umirjena, a pristna, zato izkoristi dan za tihe pogovore in drobne prijaznosti. V ljubezni bo posebno pomembno, da poslušaš svoje srce in dovoliš nežnim občutkom, da te vodijo.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Po intenzivnem božičnem dnevu si današnji dan zaslužiš preživeti v udobju in tišini. Fokus bo na notranjem počutju, zato si privošči nekaj, kar te resnično osrečuje kot je topla pijača ob oknu ali sprehod v naravi. V odnosih se bo pokazala stabilnost in hvaležnost.

Dvojčka

Danes boš iskala komunikacijo in kreativno izražanje. Užitek ti bo prinašal pogovor, branje ali lahko ustvarjanje. Pazi le, da ne razpršiš svoje energije preveč na malenkosti. V ljubezni lahko pride do sproščenega pogovora, ki prinese občutek povezanosti.

Rak

Čustva ti bodo danes še posebej blizu občutila jih boš močno in nežno hkrati. To je dan za skupne trenutke s tistimi, ki ti veliko pomenijo. Sproščeno vzdušje ti bo pomagalo izraziti hvaležnost in toplino, ki jo nosiš v sebi.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja prisotnost bo danes svetla, a umirjena. Čeprav si vajena biti v središču pozornosti, te bo danes najbolj osrečevalo preprosto deljenje nasmehov in prijaznih gest. V ljubezni lahko pričakuješ iskren pogled ali pozornost, ki ti bo ogrela srce.

Devica

Po prazničnih pripravah ti bo danes prav prišlo, da stvari malo upočasniš. Fokus bo na detajlih, ki prinašajo notranji mir kot je urejeno okolje ali lepo pospravljeno stanovanje. V odnosih se pokaže tvoje razumevanje in toplina, ki jo nežno deliš z drugimi.

Tehtnica

Današnji dan bo prežet z iskanjem harmonije in biserov lepih občutkov. Privlačile te bodo nežne interakcije in prijetne estetike okoli tebe. V ljubezni se lahko pojavi moment, ki te spomni, kako pomembno je ravnovesje in spoštovanje v odnosih.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Čustva bodo danes intenzivna, a ne v naporni smeri. Namesto tega bodo globoka in iskrena. To je dan, ko se lahko povežeš na globlji ravni z nekom, ki ti veliko pomeni, ali pa razumeš sebe v nove luči. Sledi svojemu srcu.

Strelec

Danes boš čutila željo po radosti in sproščenosti. Navdih te lahko poveže s prijatelji ali družino, ki prinašajo smeh in lahkotnost. V ljubezni se odpre prijetna energija spontanosti, zato dovoli, da trenutek teče brez načrtov.

Kozorog

Po intenzivnih praznikih boš danes cenila stabilnost in red. To je dan, ko si lahko organiziraš misli in energijo za prihajajoče dni. V odnosih se pokaže zrelost in zanesljivost, kar ti prinaša občutek varnosti in topline.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes bo tvoja domišljija živahna, občutek za nove ideje pa močan. Uporabi to energijo za razmislek o prihodnjih načrtih ali osebnih željah. V ljubezni se lahko pojavi iskren pogovor, ki ti prinese boljšo jasnost in bližino.

Ribi

Čustvena občutljivost bo danes tvoja supermoč. Intuicija ti bo pomagala zaznati, kaj drugi potrebujejo, zato boš lahko z drobnimi dejanji prinesla veliko topline. V ljubezni te čaka nežna povezanost in občutek, da je srce resnično slišan.