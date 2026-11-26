Oven

Danes boste polni energije in želje po akciji. Čeprav boste želeli stvari izpeljati po svoje, vam bo nekoliko več potrpežljivosti prineslo boljše rezultate. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil dvome.

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Bik

Čas je, da si vzamete trenutek zase. Zadnje dni ste ogromno energije namenjali drugim, zdaj pa boste začutili potrebo po miru. Na finančnem področju se nakazuje zanimiva priložnost, zato bodite pozorni na podrobnosti.

Dvojčka

Vaša komunikacija bo danes vaše najmočnejše orožje. Če želite nekaj doseči, je pravi trenutek za pomemben pogovor ali predstavitev ideje. Nekdo iz vaše bližine bo potreboval vaš nasvet.

Rak

Danes boste nekoliko bolj občutljivi kot običajno. Ne jemljite vsega osebno, saj nekateri ljudje preprosto ne znajo povedati stvari na pravi način. Večer bo idealen za druženje z ljudmi, ob katerih se počutite varno.

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Lev

Pred vami je dan, ko boste želeli izstopati. Vaša samozavest bo opazna in marsikdo bo poiskal prav vas. V ljubezni lahko naredite prvi korak, čeprav ste doslej čakali na drugo stran.

Devica

Ne obremenjujte se s popolnostjo. Danes bo dovolj, da naredite korak naprej, tudi če vse ne bo izvedeno brez napak. Nekdo vas bo prijetno presenetil s pozornostjo ali iskreno pohvalo.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Določena situacija, ki vas je že nekaj časa obremenjevala, se lahko začne reševati. Ne bojte se povedati, kaj si želite, saj bodo ljudje okoli vas bolj odprti za pogovor kot običajno.

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Škorpijon

Zaupajte svoji intuiciji. Če imate občutek, da nekaj ni tako, kot se zdi na prvi pogled, se verjetno ne motite. Na ljubezenskem področju se obeta zanimiv razvoj dogodkov, ki ga niste pričakovali.

Strelec

Dan prinaša optimizem in svežo energijo. Odličen čas za načrtovanje prihodnjih projektov, potovanj ali novih ciljev. Nekdo vam bo dal vedeti, da bolj ceni vašo družbo, kot ste mislili.

Kozorog

Vaša vztrajnost se bo začela obrestovati. Rezultati morda še niso povsem vidni, vendar ste na pravi poti. Zvečer si dovolite odklop od službenih obveznosti in se posvetite tistemu, kar vas veseli.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nek nov pogled na staro težavo vam bo pomagal najti rešitev. Dan bo odličen za ustvarjalno delo, iskanje navdiha in spontane odločitve. V ljubezni ne skrivajte svojih občutkov.

Ribi

Danes boste še posebej pozorni na potrebe drugih, a ne pozabite tudi nase. Nekdo vam lahko zaupa nekaj pomembnega. Večer bo primeren za romantiko, razvajanje ali preprosto uživanje v malih stvareh, ki vas osrečujejo.