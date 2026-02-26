Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan

Oven
Danes boš želela hitro naprej, a te bo nekaj prisililo, da upočasniš. To ni kazen, ampak priložnost, da opaziš podrobnosti, ki si jih spregledala. V ljubezni se lahko pojavi manjša napetost zaradi različnih pričakovanj. Pogovor bo boljši kot molk.
Bik
Četrtek ti prinaša potrebo po stabilnosti. V službi se boš dobro znašla pri praktičnih nalogah. Nekdo ti lahko zaupa skrivnost ali prošnjo – poslušaj brez sodbe. V ljubezni boš želela občutek varnosti, ne dram.
Dvojčka
Tvoj dan bo razgiban. Lahko se pojavi več manjših opravkov, ki ti bodo kradli pozornost. Poskusi se ne razpršiti preveč. V ljubezni boš želela več pogovora in manj ugibanja. Sporočilo ali klic te lahko razveseli.
Rak
Danes te čaka lep dan, poln ljubezni. Uresničila boš svoje sanje, a nekaj ti ne bo dalo miru. Osredotoči se na energijo, ki te obdaja in zaupaj, da se vse zgodi z namenom.
Lev
Dan bo ugoden za ustvarjalnost in izražanje. Če imaš priložnost, pokaži, kaj znaš. V odnosih pazi, da ne zahtevaš preveč pozornosti na silo. Nekdo te želi osrečiti, a na svoj način.
Devica
Podrobnosti bodo danes pomembne. Dober dan za urejanje dokumentov, doma ali misli. Lahko te zmoti neorganiziranost drugih. V ljubezni boš želela konkretne odgovore, ne izmikanja.
Tehtnica
Dan bo v znamenju ravnovesja med tem, kar želiš, in tem, kar morajo drugi. Nekdo bo pričakoval tvojo odločitev. Ne odlašaj. V ljubezni se obeta pogovor, ki lahko razjasni stare nesporazume.
Škorpijon
Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Opazila boš stvari, ki jih drugi spregledajo. V službi bodi previdna pri informacijah. V ljubezni se lahko prebudi močna čustvena tema – pomembno bo, kako jo izraziš.
Strelec
Četrtek ti prinaša željo po svobodi in spremembi. Če se počutiš ujeto v rutino, si vsaj mentalno naredi izhod. V ljubezni boš želela lahkotnost in smeh. Pretežke teme te bodo utrudile.
Kozorog
Dan bo zahteven, a učinkovit. Nekaj boš naredila samo zato, ker veš, da mora biti narejeno. V odnosih boš želela zanesljivost. Lahko se pojavi pogovor o prihodnjih načrtih.
Vodnar
Danes boš bolj v svojem svetu. Ideje bodo zanimive, a ne vse primerne za takojšnjo izvedbo. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovana misel ali dvom – ne ignoriraj ga, raje razišči.
Ribi
Čaka te naporen dan, saj boš morala iskati ravnovesje med številnimi pomembnimi obveznostmi. Še posebej v službi pazi na nejasna navodila in zmedo. V ljubezni boš hrepenela po bližini in nežnosti – ne boj se tega pokazati.
