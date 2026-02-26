Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan

N. Č.
26. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš želela hitro naprej, a te bo nekaj prisililo, da upočasniš. To ni kazen, ampak priložnost, da opaziš podrobnosti, ki si jih spregledala. V ljubezni se lahko pojavi manjša napetost zaradi različnih pričakovanj. Pogovor bo boljši kot molk.

Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo
Preberi še
Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

Bik

Četrtek ti prinaša potrebo po stabilnosti. V službi se boš dobro znašla pri praktičnih nalogah. Nekdo ti lahko zaupa skrivnost ali prošnjo – poslušaj brez sodbe. V ljubezni boš želela občutek varnosti, ne dram.

Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Preberi še
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

Dvojčka

Tvoj dan bo razgiban. Lahko se pojavi več manjših opravkov, ki ti bodo kradli pozornost. Poskusi se ne razpršiti preveč. V ljubezni boš želela več pogovora in manj ugibanja. Sporočilo ali klic te lahko razveseli.

Ko besede ranijo: oblika nasilja, ki je pogosto spregledana
Preberi še
Ko besede ranijo: oblika nasilja, ki je pogosto spregledana

Rak

Danes te čaka lep dan, poln ljubezni. Uresničila boš svoje sanje, a nekaj ti ne bo dalo miru. Osredotoči se na energijo, ki te obdaja in zaupaj, da se vse zgodi z namenom. 

Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica
Preberi še
Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica

Lev

Dan bo ugoden za ustvarjalnost in izražanje. Če imaš priložnost, pokaži, kaj znaš. V odnosih pazi, da ne zahtevaš preveč pozornosti na silo. Nekdo te želi osrečiti, a na svoj način.

Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Preberi še
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal

Devica

Podrobnosti bodo danes pomembne. Dober dan za urejanje dokumentov, doma ali misli. Lahko te zmoti neorganiziranost drugih. V ljubezni boš želela konkretne odgovore, ne izmikanja.

To so hit kavbojke letošnjega leta
Preberi še
To so hit kavbojke letošnjega leta

Tehtnica

Dan bo v znamenju ravnovesja med tem, kar želiš, in tem, kar morajo drugi. Nekdo bo pričakoval tvojo odločitev. Ne odlašaj. V ljubezni se obeta pogovor, ki lahko razjasni stare nesporazume.

To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Preberi še
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Opazila boš stvari, ki jih drugi spregledajo. V službi bodi previdna pri informacijah. V ljubezni se lahko prebudi močna čustvena tema – pomembno bo, kako jo izraziš.

To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
Preberi še
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta

Strelec

Četrtek ti prinaša željo po svobodi in spremembi. Če se počutiš ujeto v rutino, si vsaj mentalno naredi izhod. V ljubezni boš želela lahkotnost in smeh. Pretežke teme te bodo utrudile.

Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Preberi še
Olajšal mu je zadnje mesece življenja

Kozorog

Dan bo zahteven, a učinkovit. Nekaj boš naredila samo zato, ker veš, da mora biti narejeno. V odnosih boš želela zanesljivost. Lahko se pojavi pogovor o prihodnjih načrtih.

Tako je bila slavna lepotica videti pred 38 leti
Preberi še
Tako je bila slavna lepotica videti pred 38 leti

Vodnar

Danes boš bolj v svojem svetu. Ideje bodo zanimive, a ne vse primerne za takojšnjo izvedbo. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovana misel ali dvom – ne ignoriraj ga, raje razišči.

Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"
Preberi še
Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Ribi

Čaka te naporen dan, saj boš morala iskati ravnovesje med številnimi pomembnimi obveznostmi. Še posebej v službi pazi na nejasna navodila in zmedo. V ljubezni boš hrepenela po bližini in nežnosti – ne boj se tega pokazati.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517