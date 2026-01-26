Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor

Oven

Dan te nežno potiska iz cone udobja. Nekdo bo rekel nekaj, kar te bo najprej zmotilo, potem pa zadelo bistvo. V ljubezni si bolj strastna kot običajno – vprašaj se, ali daješ toliko, kolikor prejemaš. Zvečer si privošči gibanje ali dolg sprehod.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred tabo je težko obdobje. Ne sili se v odločitve – vse se bo razjasnilo samo. Na finančnem področju bodi pozorna na drobne stroške. Telo ti bo hvaležno za razvajanje.

Dvojčka

Tvoje misli letijo na vse strani, a ena ideja izstopa. Zapiši si jo. Pogovor z žensko, ki ti je blizu, bo danes zelo pomemben. V ljubezni pusti prostor za iskrenost, tudi če je malo nerodna.

Rak

Čustva so globoka, a obvladljiva. Nek spomin se lahko vrne – ne zato, da te boli, ampak da te spomni, kako močna si postala. Domače okolje ti danes daje moč. Poslušaj intuicijo, ne logike.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes si opažena, tudi če tega ne iščeš. Nekdo te občuduje bolj, kot si misliš. V službi ali študiju stopi korak naprej – tvoj glas šteje. V ljubezni ne igraj vlog, bodi samo ti.

Devica

Podrobnosti ti gredo danes na živce, ker vidiš več kot drugi. Dihaj. Ni vse tvoja odgovornost. Odličen dan za urejanje, čiščenje ali načrtovanje. Zvečer se odklopi od perfekcionizma.

Tehtnica

Ravnotežje danes najdeš skozi meje. Reči ne nekomu, ki jemlje preveč tvoje energije, je dejanje ljubezni do sebe. V odnosih se odpira možnost za globlji pogovor. Lep dan za umetnost ali lepoto.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja notranja moč je danes zelo izrazita. Nekdo bo začutil tvojo prisotnost brez besed. Ne manipuliraj – iskrenost ti bo prinesla več. V ljubezni se odpri, tudi če tvegaš.

Strelec

Želja po svobodi je močna, a nekaj te drži na mestu. Namig: ni ovira, ampak lekcija. Dan je dober za učenje, načrtovanje potovanja ali sanjarjenje. V odnosih potrebuješ smeh in lahkotnost.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Ambicije so jasne, a danes ni dan za pritisk. Dovoli si mehkejši tempo. Nekdo v službi ali družini potrebuje tvojo podporo. V ljubezni pokaži čustva, ne samo z dejanji, tudi z besedami.

Vodnar

Originalna ideja lahko danes spremeni potek dneva. Zaupaj svoji drugačnosti. Prijateljstvo se lahko poglobi v nekaj več – ali pa se razjasni. Dober dan za tehnologijo, ustvarjanje ali nove začetke.

Ribi

Situacija se spreminja. Pripravljena si, da se prilagodiš, a spremembe v nobenem primeru niso lahke.