Dnevni horoskop: Enemu znamenju bo intuicija pokazala pravo smer

Oven
Nedelja ti prinaša občutek lahkotnosti in željo po novih začetkih. Nekaj, kar si si dolgo želela, se lahko začne premikati v pravo smer. Poslušaj svojo voljo in si privošči dan, v katerem boš tudi malo razvajana.
Bik
Danes boš najbolj uživala v miru, udobju in prijetnih ljudeh okoli sebe. Dober pogovor ti bo prinesel občutek bližine. Ne išči velikih sprememb – v majhnih trenutkih se bo skrivala največja sreča.
Dvojčka
Tvoja igrivost in radovednost bosta danes prišli do izraza. Nekdo ti lahko zaupa zanimivo novico ali idejo, ki bo prebudila tvojo domišljijo. Dan je primeren za druženje in smeh.
Rak
Nedelja bo poudarila tvojo nežno naravo. Čutila boš večjo povezanost z ljudmi, ki ti veliko pomenijo. Poskrbi tudi za svoje srce in si vzemi čas za stvari, ki te notranje napolnijo.
Lev
Danes boš opazna zaradi svoje topline in samozavesti. Nekdo bo cenil tvojo prisotnost bolj, kot bo pokazal z besedami. Uživaj v lepih trenutkih in ne pozabi, kako veliko zmoreš.
Devica
Dan ti prinaša željo po urejanju misli in načrtov. Ko boš odstranila nekaj nepotrebnih skrbi, boš začutila več miru. Privošči si sproščen zaključek dneva.
Tehtnica
Nedelja bo ugodna za odnose in prijetne pogovore. Tvoja sposobnost ustvariti harmonijo bo danes še posebej močna. Nekaj, kar te je skrbelo, se lahko razjasni na lep način.
Škorpijon
Tvoja intuicija bo danes pokazala pravo smer. Z lahkoto boš začutila, kaj je iskreno in kaj ne. Zaupaj sebi, saj imaš več odgovorov, kot si misliš.
Strelec
Danes boš potrebovala malo več svobode in svežine. Sprememba okolja ali nova izkušnja ti bo prinesla dobro voljo. Dovoli si raziskovati in uživati v trenutku.
Kozorog
Nedelja ti bo pokazala, koliko si že dosegla. Tvoj trud in vztrajnost nista ostala neopažena. Dan izkoristi tudi za počitek, saj si zaslužiš trenutke brez skrbi.
Vodnar
Tvoje misli bodo danes polne zanimivih zamisli. Nekaj, kar se bo sprva zdelo nenavadno, lahko postane odlična priložnost. Ostani zvesta svoji edinstvenosti.
Ribi
Dan bo miren, čustveno prijeten in poln drobnih radosti. Dober občutek ti lahko prinese iskren pogovor ali lep spomin. Zaupaj svojim občutkom in uživaj v nežnih trenutkih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV