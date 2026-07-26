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Horoskop

Dnevni horoskop: Enemu znamenju bo intuicija pokazala pravo smer

N. Č.
26. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja ti prinaša občutek lahkotnosti in željo po novih začetkih. Nekaj, kar si si dolgo želela, se lahko začne premikati v pravo smer. Poslušaj svojo voljo in si privošči dan, v katerem boš tudi malo razvajana.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj uživala v miru, udobju in prijetnih ljudeh okoli sebe. Dober pogovor ti bo prinesel občutek bližine. Ne išči velikih sprememb – v majhnih trenutkih se bo skrivala največja sreča.

Dvojčka

Tvoja igrivost in radovednost bosta danes prišli do izraza. Nekdo ti lahko zaupa zanimivo novico ali idejo, ki bo prebudila tvojo domišljijo. Dan je primeren za druženje in smeh.

Rak

Nedelja bo poudarila tvojo nežno naravo. Čutila boš večjo povezanost z ljudmi, ki ti veliko pomenijo. Poskrbi tudi za svoje srce in si vzemi čas za stvari, ki te notranje napolnijo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš opazna zaradi svoje topline in samozavesti. Nekdo bo cenil tvojo prisotnost bolj, kot bo pokazal z besedami. Uživaj v lepih trenutkih in ne pozabi, kako veliko zmoreš.

Devica

Dan ti prinaša željo po urejanju misli in načrtov. Ko boš odstranila nekaj nepotrebnih skrbi, boš začutila več miru. Privošči si sproščen zaključek dneva.

Tehtnica

Nedelja bo ugodna za odnose in prijetne pogovore. Tvoja sposobnost ustvariti harmonijo bo danes še posebej močna. Nekaj, kar te je skrbelo, se lahko razjasni na lep način.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes pokazala pravo smer. Z lahkoto boš začutila, kaj je iskreno in kaj ne. Zaupaj sebi, saj imaš več odgovorov, kot si misliš.

Strelec

Danes boš potrebovala malo več svobode in svežine. Sprememba okolja ali nova izkušnja ti bo prinesla dobro voljo. Dovoli si raziskovati in uživati v trenutku.

Kozorog

Nedelja ti bo pokazala, koliko si že dosegla. Tvoj trud in vztrajnost nista ostala neopažena. Dan izkoristi tudi za počitek, saj si zaslužiš trenutke brez skrbi.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje misli bodo danes polne zanimivih zamisli. Nekaj, kar se bo sprva zdelo nenavadno, lahko postane odlična priložnost. Ostani zvesta svoji edinstvenosti.

Ribi

Dan bo miren, čustveno prijeten in poln drobnih radosti. Dober občutek ti lahko prinese iskren pogovor ali lep spomin. Zaupaj svojim občutkom in uživaj v nežnih trenutkih.

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