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Horoskop, astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost

N. Č.
26. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste polni zagona in želje po napredku. Nekaj, kar se je še včeraj zdelo zapleteno, bo dobilo jasnejšo obliko. V ljubezni ne hitite z zaključki – nekdo vam želi povedati več, kot kaže na prvi pogled.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Petek vam prinaša prijetnejši tempo in več notranjega miru. Na področju financ bodite pozorni na podrobnosti, saj se lahko pojavi zanimiva priložnost. Večer bo kot nalašč za druženje ali sproščanje v domačem okolju.

Dvojčka

Vaša komunikacija bo danes izjemno prepričljiva. Uspešni boste pri dogovarjanju in navezovanju novih stikov. V ljubezni lahko iskren pogovor odpre vrata večjemu zaupanju.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno, vendar vam bodo pomagala razumeti, kaj si zares želite. Prisluhnite svoji intuiciji. Čaka vas tudi prijetno presenečenje.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan je ugoden za izražanje idej in prevzemanje pobude. Vaša energija bo privlačila ljudi okoli vas. Na ljubezenskem področju se obeta trenutek, ki vam bo polepšal razpoloženje.

Devica

Pred vami je produktiven dan. Če boste ostali osredotočeni na svoje cilje, boste naredili pomemben korak naprej. Ne pozabite pa si vzeti nekaj časa tudi zase.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nekdo bo potreboval vašo modrost in sposobnost iskanja kompromisov. Zvečer si privoščite nekaj lepega – majhna pozornost bo izboljšala vaše počutje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste odločni in samozavestni. Zaupajte svojim občutkom, saj vas ne bodo zavedli. Na delovnem področju lahko prejmete priznanje ali pohvalo za svoj trud.

Strelec

Petek bo v znamenju optimizma. Dobra novica ali zanimivo povabilo vas lahko prijetno preseneti. V ljubezni bo ključna iskrenost, zato povejte, kar vam leži na srcu.

Kozorog

Vaša vztrajnost bo obrodila sadove. Dan je primeren za urejanje zadev, ki jih že nekaj časa odlašate. V osebnih odnosih pokažite nekoliko več sproščenosti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel sveže ideje in nepričakovane navdihe. Morda boste našli rešitev za vprašanje, ki vas zaposluje že dlje časa. V ljubezni se prepustite spontanosti.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes prednost. Hitro boste zaznali razpoloženje ljudi okoli sebe in znali najti prave besede. Večer prinaša prijetno energijo za romantiko, ustvarjanje ali počitek.

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