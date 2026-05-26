Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor

Oven

Danes boš polna energije in želje po premikih. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo odločnost, zato ne skrivaj svojega mnenja. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razčistil stare dvome.

Preberi še Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet

Bik

Tvoje misli bodo danes bolj usmerjene v udobje, dom in občutek varnosti. Privošči si počasnejši tempo in ne dovoli, da te drugi spravljajo pod pritisk. Zvečer te čaka prijeten trenutek, ki ti bo ogrel srce.

Preberi še Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet

Dvojčka

Dan bo zelo družaben in poln zanimivih informacij. Nekdo ti lahko ponudi idejo, ki bo v prihodnjih tednih pomembna. Pazi le, da ne razpršiš energije na preveč stvari hkrati.

Preberi še Princ William zardel zaradi nespodobnega povabila

Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno, vendar ti bo ravno intuicija pokazala pravo smer. V odnosih bo pomembno, da poveš, kaj zares čutiš. Finančno se obeta manjša dobra novica.

Preberi še Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena

Lev

V ospredju bo tvoja samozavest. Ljudje bodo opazili tvojo prisotnost in tvoje besede bodo imele težo. Če razmišljaš o spremembi ali novem začetku, je danes dober trenutek za prvi korak.

Preberi še Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov

Devica

Danes boš želela več reda in jasnosti. Nekdo bi lahko zmotil tvoje načrte, a ne dovoli, da ti to pokvari razpoloženje. V ljubezni bo pomembna potrpežljivost.

Preberi še Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih

Tehtnica

Tvoje razpoloženje bo močno povezano z ljudmi okoli tebe. Dober pogovor ali nepričano povabilo ti lahko polepša dan. Ne pozabi pa tudi nase in na svoje potrebe.

Preberi še Shujšal je za 20 kilogramov in postal neprepoznaven

Škorpijon

Dan bo intenziven, a tudi zelo produktiven. Imela boš občutek, da končno vidiš pravo sliko neke situacije. Nekdo ti skriva občudovanje, čeprav tega še ne pokaže odkrito.

Preberi še Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število

Strelec

V tebi bo močna želja po svobodi in spremembi. Če lahko, si vzemi nekaj časa zase ali za krajši pobeg od rutine. Dobra energija spremlja ustvarjalnost in nove ideje.

Preberi še Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na cilje in odgovornosti. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot si misliš. Proti večeru si privošči počitek brez občutka krivde.

Preberi še Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let

Vodnar

Tvoj um bo poln nenavadnih idej in zanimivih povezav. Nekdo iz preteklosti se lahko ponovno pojavi v tvojem življenju. V odnosih bodi iskrena, tudi če so besede nekoliko neprijetne.

Preberi še Znana Slovenka razkrila intimne trenutke s partnerjem pred rojstvom otroka

Ribi

Dan bo nežen, čustven in nekoliko sanjav. Dobro boš čutila energijo drugih ljudi, zato se izogibaj negativnemu okolju. Ljubezen danes prihaja skozi majhne pozornosti.