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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor

N. Č.
26. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna energije in želje po premikih. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo odločnost, zato ne skrivaj svojega mnenja. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razčistil stare dvome.

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Bik

Tvoje misli bodo danes bolj usmerjene v udobje, dom in občutek varnosti. Privošči si počasnejši tempo in ne dovoli, da te drugi spravljajo pod pritisk. Zvečer te čaka prijeten trenutek, ki ti bo ogrel srce.

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Dvojčka

Dan bo zelo družaben in poln zanimivih informacij. Nekdo ti lahko ponudi idejo, ki bo v prihodnjih tednih pomembna. Pazi le, da ne razpršiš energije na preveč stvari hkrati.

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Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno, vendar ti bo ravno intuicija pokazala pravo smer. V odnosih bo pomembno, da poveš, kaj zares čutiš. Finančno se obeta manjša dobra novica.

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Lev

V ospredju bo tvoja samozavest. Ljudje bodo opazili tvojo prisotnost in tvoje besede bodo imele težo. Če razmišljaš o spremembi ali novem začetku, je danes dober trenutek za prvi korak.

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Devica

Danes boš želela več reda in jasnosti. Nekdo bi lahko zmotil tvoje načrte, a ne dovoli, da ti to pokvari razpoloženje. V ljubezni bo pomembna potrpežljivost.

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Tehtnica

Tvoje razpoloženje bo močno povezano z ljudmi okoli tebe. Dober pogovor ali nepričano povabilo ti lahko polepša dan. Ne pozabi pa tudi nase in na svoje potrebe.

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Škorpijon

Dan bo intenziven, a tudi zelo produktiven. Imela boš občutek, da končno vidiš pravo sliko neke situacije. Nekdo ti skriva občudovanje, čeprav tega še ne pokaže odkrito.

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Strelec

V tebi bo močna želja po svobodi in spremembi. Če lahko, si vzemi nekaj časa zase ali za krajši pobeg od rutine. Dobra energija spremlja ustvarjalnost in nove ideje.

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Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na cilje in odgovornosti. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot si misliš. Proti večeru si privošči počitek brez občutka krivde.

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Vodnar

Tvoj um bo poln nenavadnih idej in zanimivih povezav. Nekdo iz preteklosti se lahko ponovno pojavi v tvojem življenju. V odnosih bodi iskrena, tudi če so besede nekoliko neprijetne.

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Ribi

Dan bo nežen, čustven in nekoliko sanjav. Dobro boš čutila energijo drugih ljudi, zato se izogibaj negativnemu okolju. Ljubezen danes prihaja skozi majhne pozornosti.

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