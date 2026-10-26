Dnevni horoskop: Ovne čaka nov začetek, dvojčki bodo razjasnili nesporazum

Oven

Ponedeljek vam prinaša občutek, da je čas za nov začetek. Na delovnem področju boste pripravljene prevzeti pobudo, a pazite, da ne boste prehitro sklepale. V ljubezni bo največ pomenila iskrenost. Nekdo čaka, da naredite prvi korak.

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Bik

Danes boste najboljše rezultate dosegle, če boste sledile svojemu ritmu. Čeprav bo okoli vas precej dogajanja, vas ne bo lahko zmotiti. Popoldne prinaša prijetno novico, ki bo povezana z denarjem ali prihodnjimi načrti.

Dvojčka

Pred vami je dinamičen dan. Telefon bi lahko zvonil pogosteje kot običajno, zato se pripravite na veliko komunikacije. V ljubezni boste imele priložnost razjasniti nesporazum, ki vas že nekaj časa bega.

Rak

Danes boste bolj občutljive za potrebe drugih, a ne pozabite tudi nase. Nekdo bo cenil vašo podporo in vam to pokazal na nepričakovan način. Večer je odličen za pogovor, ki lahko okrepi pomemben odnos.

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Lev

Vaša samozavest bo danes na visoki ravni. Ljudje bodo iskali vaše mnenje in nasvet, zato boste pogosto v središču pozornosti. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno presenečenje, ki vam bo narisalo nasmeh na obraz.

Devica

Ponedeljek bo od vas zahteval nekaj organizacije, vendar vam bo uspelo urediti več, kot ste pričakovale. Ne obremenjujte se s popolnostjo. Nekatere stvari bodo dovolj dobre tudi brez dodatnega popravljanja. V večernih urah si privoščite počitek.

Tehtnica

Dan bo ugoden za odnose vseh vrst. Lažje boste našle skupni jezik tudi z ljudmi, s katerimi se običajno ne strinjate. Samske bi lahko pritegnila oseba, ki je popolnoma drugačna od vašega običajnega tipa.

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Škorpijon

Vaše obdobje vam daje dodatno moč in odločnost. Danes boste natančno vedele, kaj želite in česa ne boste več sprejemale. Nekdo bi vas lahko presenetil z iskrenim priznanjem ali komplimentom.

Strelec

Ponedeljek vas spodbuja k razmišljanju o prihodnosti. Pred vami je zanimiva priložnost, ki jo boste opazile le, če boste odprte za spremembe. V ljubezni bo pomembno, da ostanete zveste svojim občutkom.

Kozorog

Danes boste zelo učinkovite, zato boste hitro opravile vse nujne obveznosti. Nekdo v službi ali družini se bo obrnil na vas po nasvet. Zvečer si vzemite čas za dejavnost, ki vas sprošča in napolni z energijo.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo danes izstopala. Ideja, ki se bo zdela nepomembna, bi lahko kmalu postala nekaj veliko večjega. V ljubezni se ne bojte pokazati svojih čustev, tudi če običajno raje ohranite nekaj distance.

Ribi

Intuicija vas bo vodila v pravo smer. Če boste morale sprejeti odločitev, se raje zanesite na občutek kot na mnenja drugih. Dan je ugoden za zaključevanje odprtih poglavij in postavljanje novih ciljev.