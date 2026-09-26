Dnevni horoskop: Biki imajo svoj ritem, dvojčki bodo živahni

Oven

Sobota te spodbuja, da se za nekaj časa odmakneš od vsakodnevnega hitenja. Zjutraj si boš morda želela vse urediti takoj, vendar bo dan lepši, če si boš pustila nekoliko več svobode. Nekaj spontanega bo popestrilo tvoje načrte. Proti večeru boš čutila, da si se končno sprostila.

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Bik

Danes boš najbolj zadovoljna, če boš lahko dan preživela v svojem ritmu. Ne dovoli, da bi te tuje ideje o tem, kako bi morala preživeti soboto, preveč vplivale. Uživala boš v preprostih stvareh, ki ti dajejo občutek udobja. Nek majhen načrt, ki ga narediš zase, ti bo polepšal dan.

Dvojčka

Tvoja sobota bo bolj živahna, kot si sprva pričakovala. Možno je nepričakovano povabilo ali zanimiv pogovor, ki bo spremenil tvoj načrt. Danes se ne zapiraj preveč v rutino. Ena nova ideja ti bo ostala v mislih še nekaj časa in morda boš ugotovila, da je vredna uresničitve.

Rak

Dan bo nekoliko bolj tih in umirjen, kar ti bo ustrezalo. Potrebovala boš nekaj časa, da urediš svoje misli in se odmakneš od vsega, kar se je nabralo čez teden. Dober občutek ti bo prinesla tudi sprememba okolja – kratek sprehod ali obisk kraja, kjer se počutiš dobro.

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Lev

Sobota ti prinaša željo po druženju in prijetnem vzdušju. Nekdo bo opazil tvojo dobro voljo in jo še dodatno spodbudil. Če se pojavi priložnost za nekaj novega, jo sprejmi brez predolgega premisleka. Danes ti bo koristilo, če boš manj razmišljala o jutri in bolj uživala v trenutku.

Devica

Tvoja potreba po urejenosti bo danes nekoliko močnejša. Pospravljanje, načrtovanje ali urejanje malenkosti ti bo pomagalo zbistriti misli. Vendar ne pretiravaj – sobota ni namenjena temu, da bi vse opravila do popolnosti. Ko boš nekaj časa namenila tudi počitku, bo dan dobil povsem drugačen občutek.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med tem, kar moraš narediti, in tem, kar si želiš. Ne poskušaj ugoditi vsem okoli sebe. Tvoj čas je prav tako pomemben kot čas drugih. Popoldne prinaša bolj sproščeno energijo in možnost, da se lotiš nečesa, kar ti že dolgo ni uspelo.

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Škorpijon

Danes boš veliko bolj intuitivna kot običajno. Nekaj boš začutila, še preden boš znala razložiti, zakaj. Ne ignoriraj tega občutka, vendar tudi ne išči skrivnih pomenov v vsaki malenkosti. Najbolj ti bo ustrezal miren dan z dovolj prostora za tvoje misli.

Strelec

Sobota kliče po premiku. Če imaš možnost, pojdi nekam, kjer že dolgo nisi bila, ali pa naredi nekaj povsem drugačnega od običajnega. Tvoja energija bo rasla z vsako novo izkušnjo. Proti večeru se lahko pojavi prijetna utrujenost in občutek, da je bil dan dobro izkoriščen.

Kozorog

Danes si boš želela predvsem občutka, da imaš stvari pod nadzorom. A ni treba, da je vse popolno. Dovoli si nekaj spontanosti in ne zapolni vsake proste minute z obveznostmi. Ko boš nekoliko popustila, boš ugotovila, da je lahko tudi nenačrtovan dan zelo prijeten.

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Vodnar

Tvoja glava bo danes polna novih zamisli. Ena od njih bo morda povezana s spremembo, ki jo že nekaj časa odlašaš. Ni treba, da vse urediš takoj – dovolj je, da narediš prvi korak. Dan bo prijetnejši, če boš nekaj časa preživela brez telefona in drugih motenj.

Ribi

Sobota ti prinaša potrebo po miru, lepoti in prijetnem okolju. Poskrbi, da boš vsaj del dneva namenila stvarem, ki ti napolnijo baterije. Tvoja domišljija bo danes zelo aktivna, zato si zapiši kakšno zanimivo zamisel. Zvečer boš potrebovala predvsem miren zaključek dneva.