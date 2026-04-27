Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej

Oven

Ponedeljek bo presenetljivo mehak. Čeprav si navajena akcije, boš danes uživala v počasnejšem ritmu. Nekdo ti bo pokazal, da je lepo tudi takrat, ko nič ne gori pod nogami.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Tvoja energija bo topla, privlačna in neverjetno stabilna. Nekdo ti bo izkazal posebno pozornost ali naklonjenost, ki te bo ganila. Čas je, da si privoščiš nekaj, kar te resnično nahrani – čustveno ali telesno. Tvoja lepota, notranja in zunanja, bo danes še posebej opazna.

Dvojčka

Dan bo igriv in poln drobnih presenečenj. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar te bo nasmejalo ali ti odprlo novo miselno pot. V ljubezni boš želela lahkotnost, a tudi iskrenost.

Rak

Dan bo čustveno nežen. Domače okolje bo tvoja oaza, kjer boš našla ravno tisto toplino, ki jo potrebuješ. Nekdo iz bližine ti bo pokazal, da te resnično razume.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija bo danes mehkejša, a nič manj privlačna. Nekdo te bo občudoval, čeprav tega ne boš pričakovala. Odličen dan za ustvarjanje ali za to, da se pustiš razvajati.

Devica

Dan bo umirjen, a poln drobnih zadovoljstev. Če si vzameš čas za urejanje ali organizacijo, boš našla presenetljivo veselje v tem procesu. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje, ki ti bo ogrelo srce.

Tehtnica

Dan bo harmoničen, skoraj romantičen. Nekdo bo želel tvojo pozornost, a ti boš izbirala, komu jo daš. V ljubezni boš danes še posebej privlačna, tudi če boš v udobnih oblačilih.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Čustva bodo globoka, a prijetna. Nekdo ti bo zaupal nekaj pomembnega ali ti pokazal svojo ranljivost. Dan je idealen za regeneracijo, meditacijo ali malo mistike.

Strelec

Dan bo lahkoten, kot bi se svet odločil, da ti da malo več prostora za dihanje. Če se odpraviš ven, boš našla nekaj, kar te bo navdihnilo. V odnosih boš želela iskrenost in svobodo.

Kozorog

Čeprav je praznik, bo tvoj um želel strukturo. A danes ti bo uspelo najti ravnovesje med počitkom in produktivnostjo. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje, ki ga boš tiho cenila.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln idej, ki bodo prihajale iz nenavadnih smeri. Nekdo te bo navdihnil ali ti ponudil drugačen pogled na nekaj, kar ti je pomembno. Tvoja izvirnost bo danes še posebej močna.

Ribi

Dan bo sanjav in čustveno bogat. Intuicija bo izjemno močna, zato poslušaj svoje občutke. V ljubezni boš želela nežnost – in danes bo ta nežnost zelo blizu.