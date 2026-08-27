Dnevni horoskop: Rake čaka iskren pogovor, device potrebujejo jasnost

Oven

Četrtek ti prinaša občutek, da moraš nekaj končno povedati na glas. Ne zadržuj mnenja samo zato, da bi ohranila mir. Pri delu se lahko pojavi priložnost, pri kateri boš morala hitro pokazati, česa si sposobna. V ljubezni boš bolj neposredna kot običajno. Če si samska, lahko prav tvoja iskrenost pritegne pozornost zanimive osebe.

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Bik

Danes boš želela stvari nekoliko upočasniti. Nekdo okoli tebe bo imel veliko zahtev, vendar ti ni treba reševati vsega namesto drugih. Na finančnem področju bodi previdna pri večjih odločitvah. V ljubezni bo pomemben občutek zaupanja. Če si v zvezi, bo iskren pogovor odpravil manjši dvom, ki se je pojavil v zadnjih dneh.

Dvojčka

Tvoj dan bo poln pogovorov, novih informacij in zanimivih zamisli. Nekdo ti lahko zaupa novico, ki bo spremenila tvoj pogled na določeno situacijo. Pri delu ne razpravljaj o vsaki malenkosti – izberi svoje bitke. V ljubezni boš igriva in očarljiva.

Rak

Četrtek bo od tebe zahteval nekoliko več čustvene trdnosti. Nekdo se bo obrnil nate s težavo, vendar se spomni, da nisi odgovorna za reševanje vseh tujih problemov. V službi boš uspešna, če boš zaupala svojemu občutku. V ljubezni si želiš več bližine. Zvečer ti lahko iskren pogovor prinese veliko olajšanje.

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Lev

Danes boš v središču pozornosti, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoj nastop bo prepričljiv, zato je pravi čas, da predstaviš idejo ali zahtevaš nekaj, kar ti pripada. V ljubezni boš zelo privlačna. Če si samska, se lahko pojavi oseba, ki bo precej jasno pokazala zanimanje zate. Ne pretvarjaj se, da tega nisi opazila.

Devica

Danes boš želela urediti vse do zadnje podrobnosti, vendar boš ugotovila, da nekaj preprosto ne more biti popolnoma pod nadzorom. Sprejmi to in si prihrani nepotreben stres. Pri delu lahko dokončaš pomembno nalogo. V ljubezni boš potrebovala jasnost. Nekdo ti bo končno povedal, pri čem si.

Tehtnica

Četrtek ti prinaša zanimivo priložnost, vendar boš najprej iskala mnenja drugih. Tokrat zaupaj predvsem sebi. Na delovnem področju lahko pride do dogovora, ki ti bo koristil v prihodnosti. V ljubezni boš iskala ravnovesje med neodvisnostjo in bližino. Samska lahko doživiš nepričakovano srečanje, ki bo spremenilo tvoje načrte za večer.

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Škorpijon

Danes boš zelo dobro čutila razpoloženje ljudi okoli sebe. Nekdo ti ne bo povedal vsega, vendar boš hitro ugotovila, kaj se skriva med vrsticami. Na poslovnem področju ne razkrivaj svojih naslednjih potez prezgodaj. V ljubezni bo veliko strasti. Nek pogovor lahko razkrije čustva, ki so bila dolgo skrita.

Strelec

Četrtek ti prinaša željo po nečem novem. Rutina ti bo šla nekoliko na živce, zato si boš želela spremembe. Če imaš možnost, naredi nekaj drugače kot običajno. Pri delu se lahko pojavi ideja, ki bo sprva delovala nenavadno, a ima dober potencial. V ljubezni boš iskala spontanost. Samska lahko spoznaš osebo med povsem običajnim opravkom.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na svoje cilje. Nekaj, kar se je zdelo daleč, bo nenadoma postalo dosegljivo. Ne dvomi vase samo zato, ker je pot nekoliko zahtevna. V ljubezni boš bolj odprta in nežna. Če si v zvezi, si vzemi čas za partnerja. Samska pa lahko opaziš, da nekdo že nekaj časa išče način, kako bi se ti približal.

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Vodnar

Dan bo nekoliko nepredvidljiv, vendar ti bo prav to ustrezalo. Sprememba načrta lahko pripelje do zanimivega srečanja ali nove priložnosti. Pri delu bo pomembna prilagodljivost. V ljubezni te lahko preseneti sporočilo osebe iz preteklosti. Preden odgovoriš, se vprašaj, ali si res želiš odpreti ta vrata.

Ribi

Danes boš potrebovala več miru in manj razlaganja. Če boš začutila, da ti določena situacija jemlje energijo, se od nje za nekaj časa umakni. Pri delu boš najbolj uspešna, ko boš sledila svoji intuiciji. V ljubezni boš zelo občutljiva na majhne geste. Nekdo ti bo pokazal naklonjenost na način, ki ga ne boš pričakovala.