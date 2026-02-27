Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh

Oven

Petek te bo postavil pred izbiro: nadaljevati v starem tempu ali si končno vzeti čas zase. V službi boš hotela čim prej zaključiti obveznosti. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovana pobuda ali povabilo. Dovoli si spontanost.

Preberi še Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal

Bik

Bike čaka uspeh. Bodite samozavestni, hitri ter urejeni in vse se bo izšlo, točno tako, kot se mora. Zaupajte procesu in zamudnim postopkom, saj so tam z razlogom. Ne bojte se prositi za pomoč, če jo potrebujete.

Preberi še Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

Dvojčka

Tvoj petek bo družaben. Veliko pogovorov, sporočil in smeha. Pazi, da ne obljubiš preveč. V ljubezni te lahko preseneti flirt ali zanimiv pogovor, ki ti polepša večer.

Preberi še Ko besede ranijo: oblika nasilja, ki je pogosto spregledana

Rak

Dan bo čustveno obarvan. Lahko se spomniš nečesa iz preteklosti ali nekoga pogrešaš. V službi bodi nežna do sebe. V ljubezni boš želela bližino in občutek, da si za nekoga pomembna.

Preberi še Nagradna igra: Na žaru z Modrijani ali Petrom Prevcem

Lev

Petek ti bo dal občutek, da želiš zasijati. Dobro se boš počutila v družbi ali na dogodku. V ljubezni boš želela pozornost, a pazi, da je ne zahtevaš preveč na glas. Nekdo te že opazuje.

Preberi še Olajšal mu je zadnje mesece življenja

Devica

Dan bo primeren za zaključevanje odprtih zadev. V službi boš učinkovita, če boš delala po seznamu. V ljubezni boš želela jasnost in mir, ne dram. Večer bo idealen za sprostitev doma.

Preberi še Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse

Tehtnica

Petek bo v znamenju odnosov. Lahko se pojavi povabilo ali pomemben pogovor. Ne odlašaj z odgovorom. V ljubezni se lahko poglobi nekaj, kar je bilo do zdaj površinsko.

Preberi še Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Škorpijon

Tvoja čustva bodo intenzivna. Nekaj te bo vznemirilo ali navdušilo bolj, kot si pričakovala. V ljubezni se lahko prebudi močna strast ali ljubosumje – izbira, kaj bo prevladalo, je tvoja.

Preberi še Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti

Strelec

Petek ti prinaša željo po svobodi in zabavi. Če boš imela priložnost za izhod ali druženje, jo izkoristi. V ljubezni boš želela lahkotnost in smeh, ne težkih pogovorov.

Preberi še Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

Kozorog

Dan bo deloven, a v ozadju boš že mislila na vikend. Nekaj boš zaključila z občutkom olajšanja. V ljubezni boš želela stabilnost in varnost. Pogovor o prihodnosti bo možen.

Preberi še Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Vodnar

Danes boš bolj nenavadno razpoložena – malo sanjava, malo uporniška. V službi se drži osnov, ideje pa shrani za pozneje. V ljubezni te lahko preseneti nepričakovano sporočilo ali srečanje.

Preberi še Znani gostje, ki si bodo prav tako privoščili Prevca in Modrijane

Ribi

Tvoja intuicija bo močna. Dobro boš čutila razpoloženja drugih. V službi pazi na zmedo in nejasnosti. V ljubezni boš hrepenela po bližini, romantiki in občutku, da nisi sama.