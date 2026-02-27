Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh

Oven
Petek te bo postavil pred izbiro: nadaljevati v starem tempu ali si končno vzeti čas zase. V službi boš hotela čim prej zaključiti obveznosti. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovana pobuda ali povabilo. Dovoli si spontanost.
Bik
Bike čaka uspeh. Bodite samozavestni, hitri ter urejeni in vse se bo izšlo, točno tako, kot se mora. Zaupajte procesu in zamudnim postopkom, saj so tam z razlogom. Ne bojte se prositi za pomoč, če jo potrebujete.
Dvojčka
Tvoj petek bo družaben. Veliko pogovorov, sporočil in smeha. Pazi, da ne obljubiš preveč. V ljubezni te lahko preseneti flirt ali zanimiv pogovor, ki ti polepša večer.
Rak
Dan bo čustveno obarvan. Lahko se spomniš nečesa iz preteklosti ali nekoga pogrešaš. V službi bodi nežna do sebe. V ljubezni boš želela bližino in občutek, da si za nekoga pomembna.
Lev
Petek ti bo dal občutek, da želiš zasijati. Dobro se boš počutila v družbi ali na dogodku. V ljubezni boš želela pozornost, a pazi, da je ne zahtevaš preveč na glas. Nekdo te že opazuje.
Devica
Dan bo primeren za zaključevanje odprtih zadev. V službi boš učinkovita, če boš delala po seznamu. V ljubezni boš želela jasnost in mir, ne dram. Večer bo idealen za sprostitev doma.
Tehtnica
Petek bo v znamenju odnosov. Lahko se pojavi povabilo ali pomemben pogovor. Ne odlašaj z odgovorom. V ljubezni se lahko poglobi nekaj, kar je bilo do zdaj površinsko.
Škorpijon
Tvoja čustva bodo intenzivna. Nekaj te bo vznemirilo ali navdušilo bolj, kot si pričakovala. V ljubezni se lahko prebudi močna strast ali ljubosumje – izbira, kaj bo prevladalo, je tvoja.
Strelec
Petek ti prinaša željo po svobodi in zabavi. Če boš imela priložnost za izhod ali druženje, jo izkoristi. V ljubezni boš želela lahkotnost in smeh, ne težkih pogovorov.
Kozorog
Dan bo deloven, a v ozadju boš že mislila na vikend. Nekaj boš zaključila z občutkom olajšanja. V ljubezni boš želela stabilnost in varnost. Pogovor o prihodnosti bo možen.
Vodnar
Danes boš bolj nenavadno razpoložena – malo sanjava, malo uporniška. V službi se drži osnov, ideje pa shrani za pozneje. V ljubezni te lahko preseneti nepričakovano sporočilo ali srečanje.
Ribi
Tvoja intuicija bo močna. Dobro boš čutila razpoloženja drugih. V službi pazi na zmedo in nejasnosti. V ljubezni boš hrepenela po bližini, romantiki in občutku, da nisi sama.
