Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene

Oven

Danes boš polna energije, a pazi, kam jo usmeriš. Nekdo bo potreboval tvojo potrpežljivost bolj kot tvojo odločnost. V ljubezni se obeta zanimiv pogovor, ki ti bo odprl oči. Zvečer si privošči malo razvajanja – zaslužiš si.

Bik

Dan te bo povabil k umirjenosti. Ne hiti z odločitvami, še posebej ne pri denarju. Nekdo iz preteklosti se lahko znova pojavi v tvojih mislih – vprašaj se, zakaj. Doma boš našla največ miru.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes tvoj največji adut. Pogovor, ki se bo začel čisto po naključju, ti lahko prinese zanimivo priložnost. V ljubezni se obeta igrivost in spogledovanje. Ne jemlji vsega preveč resno.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, a to ni slabo. Poslušaj svojo intuicijo – prav ima. Nekdo ti bo pokazal, da mu ni vseeno. Zvečer boš hrepenela po tišini in varnosti svojega sveta.

Lev

Dan bo ugoden za samozavestne korake. Če si dolgo odlašala z nečim, je danes pravi trenutek. V odnosih boš želela več pozornosti – povej to jasno, a nežno. Nekdo te bo presenetil s komplimentom.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a življenje ima svoje načrte. Poskusi se sprostiti in ne analizirati vsake malenkosti. V ljubezni bo pomembna iskrenost. Majhna gesta ti bo polepšala dan.

Tehtnica

Ravnotežje bo danes tvoja glavna naloga. Ne pozabi nase, medtem ko ugajaš drugim. Možna je prijetna novica glede službe ali šole. V večernih urah te čaka romantičen ali vsaj topel trenutek.

Škorpijon

Tvoja notranja moč bo danes zelo izrazita. Nekdo bo opazil tvojo odločnost. V ljubezni se lahko odpre tema, ki si jo dolgo potiskala stran. Dan je primeren za iskrene pogovore in globoke misli.

Strelec

Dan bo ugoden za načrtovanje prihodnosti. V glavi boš že na naslednjem potovanju ali cilju. Nekdo ti bo ponudil zanimivo idejo – poslušaj jo. Ljubezen bo danes igriva in lahkotna.

Kozorog

Dan bo deloven, a tudi nagrajujoč. Tvoj trud bo opažen, čeprav morda ne takoj. V odnosih boš želela stabilnost. Zvečer boš hrepenela po tišini in dobrem filmu ali knjigi.

Vodnar

Danes boš polna izvirnih idej. Nekaj, kar se ti zdi čudno, bo drugim zelo všeč. V ljubezni boš želela več svobode – pazi, da ne deluješ prehladno. Nekdo te bo presenetil s svojo odprtostjo.

Ribi

Tvoja občutljivost bo danes tvoj dar. Opazila boš stvari, ki jih drugi spregledajo. V ljubezni bo pomembna nežnost. Dober dan za ustvarjanje, sanjarjenje in majhne radosti.