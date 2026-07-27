Dnevni horoskop: Ribe se vračajo v rutino, bikom se bo nasmehnila sreča

Oven

Začetek tedna ti prinaša veliko energije in željo po napredku. Danes boš lažje naredila korak, ki si ga že dolgo načrtovala. Tvoja odločnost bo opazna, zato zaupaj svojemu občutku.

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Bik

Ponedeljek bo mirnejši, kot si pričakovala. Uspelo ti bo urediti stvari, ki so ti že nekaj časa ležale na mislih. Nasmehnila se vam bo sreča. V odnosih bo največ pomenila iskrena in preprosta gesta.

Dvojčka

Danes boš polna novih idej in zanimivih misli. Pogovor z nekom, ki razmišlja drugače, ti lahko odpre nova obzorja. Ne boj se vprašati za mnenje ali deliti svojih zamisli.

Rak

Tvoja toplina bo danes še posebej opazna. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, ti pa boš znala ponuditi pravo besedo ob pravem času. Zvečer si privošči nekaj miru zase.

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Lev

Danes boš izžarevala samozavest in dobro voljo. Priložnost, da pokažeš svoje sposobnosti, se lahko pojavi nepričakovano. Sprejmi pohvale in dovoli, da te drugi opazijo.

Devica

Ponedeljek je primeren za urejanje načrtov in postavljanje novih ciljev. Tvoja zbranost ti bo pomagala dokončati pomembne naloge. Ne pozabi pa, da ni treba vsega narediti popolno.

Tehtnica

Dan bo prinesel več ravnovesja in lepih pogovorov. Če je med tabo in nekom ostalo kaj neizrečenega, je zdaj pravi čas za mirno razjasnitev. Tvoja nežnost bo tvoja prednost.

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Škorpijon

Danes boš hitro prepoznala, kaj je zares pomembno. Tvoja intuicija bo močna, zato zaupaj notranjemu glasu. Nekaj, kar te je vznemirjalo, bo začelo dobivati jasnejšo podobo.

Strelec

V tebi se bo prebudila želja po spremembi. Majhen nov izziv ti lahko prinese veliko zadovoljstva. Ostani odprta za nepričakovane priložnosti, ki se lahko pojavijo.

Kozorog

Tvoja vztrajnost bo danes prišla do izraza. Opazila boš, da se trud, ki si ga vložila, počasi vrača. Privošči si tudi nekaj sproščenih trenutkov brez občutka krivde.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boš razmišljala bolj ustvarjalno kot običajno. Tvoja nenavadna ideja lahko pritegne pozornost nekoga, ki jo bo znal ceniti. Sledi svoji poti in ne primerjaj se z drugimi.

Ribi

Ponedeljek ti prinaša nežno energijo in večjo povezanost s svojimi občutki. Vračate se v rutino. Prijazna beseda ali majhna pozornost ti lahko polepšata dan. Poslušaj svoje srce in si dovoli sanjati.