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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe iščejo vznemirjenje, biki morajo poskrbeti za zdravje

N. Č.
27. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan prinaša veliko energije, zato jo usmeri v nekaj, kar te že dolgo navdušuje. V odnosih bo iskren pogovor odprl vrata novim priložnostim. Večer je kot nalašč za sprostitev v dobri družbi.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj zadovoljna, če si boš vzela čas zase ter se osredotočila na dobro počutje in zdravje. Ne dovoli, da bi te hitri tempo drugih spravil iz ravnovesja. Majhna pozornost ali prijazna beseda ti lahko polepša celoten dan.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln zanimivih srečanj in novih idej. Ne boj se povedati svojega mnenja, saj bo dobro sprejeto. Popoldne prinaša prijetno presenečenje.

Rak

Intuicija bo danes tvoja največja zaveznica. Poslušaj svoj notranji glas in ne sprejemaj odločitev na silo. Nekdo ti bo pokazal, kako zelo ceni tvojo podporo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan je ustvarjen za pogumne korake. Če razmišljaš o novi poti ali spremembi, je pravi trenutek, da narediš prvi korak. Tvoj optimizem bo nalezljiv.

Devica

Podrobnosti bodo danes pomembnejše kot običajno. Malo dodatne pozornosti pri delu ali doma se bo bogato obrestovalo. Zvečer si privošči nekaj, kar te iskreno razveseli.

Tehtnica

Harmonija bo danes tvoja največja želja in tudi največja moč. Z nekaj potrpežljivosti boš uspešno rešila manjši nesporazum. Ljubezen bo pokazala svojo nežnejšo plat.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan prinaša priložnost, da pustiš za sabo nekaj, kar te je bremenilo. Ne oziraj se preveč na preteklost. Pogumno zaupaj svojemu občutku in naredi korak naprej.

Strelec

Pred tabo je dan novih zamisli in dobre volje. Nekdo te lahko navduši za zanimiv načrt ali izlet. Odprto srce ti bo prineslo prijetna doživetja. Ne pozabi nameniti časa ljudem, ki ti veliko pomenijo.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Čeprav se bo zdelo, da stvari napredujejo počasi, se sestavlja pomemben delček tvoje zgodbe. Večer bo namenjen zasluženemu počitku.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln navdiha in nepričakovanih trenutkov. Sprejmi spremembe z odprtimi rokami, saj te lahko prijetno presenetijo. Tvoja ustvarjalnost bo v ospredju. Dan se bo zaključil v mirnem in prijetnem vzdušju.

Ribi

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, vendar ti bodo pomagala bolje razumeti sebe in druge. Iskala boš vznemirjenje, če ne v resničnem življenju, pa v glavi. 

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