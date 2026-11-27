Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni na akcijo. Nekdo v vaši bližini bo potreboval spodbudo, vi pa boste znali najti prave besede. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, ki vam bo polepšalo večer.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Petek bo kot nalašč za umirjanje tempa. Čeprav boste želeli imeti vse pod nadzorom, si dovolite nekaj spontanosti. Na področju odnosov lahko iskren pogovor prinese veliko olajšanje.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Pred vami je dan zanimivih srečanj in pogovorov, ki vam lahko odprejo nova vrata. Pozorni bodite na podrobnost, ki bi jo lahko hitro spregledali.

Rak

Dan bo čustveno obarvan, a na prijeten način. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite. Zvečer si privoščite nekaj časa zase in za stvari, ki vas notranje pomirjajo.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju boste, kamor koli boste prišli. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste zlahka pritegnili pozornost drugih. V ljubezni ne skrivajte svojih želja.

Devica

Danes boste imele občutek, da se stvari končno postavljajo na svoje mesto. Organizacija in načrtovanje vam bosta šla odlično od rok. Pazite le, da ne boste preveč kritični do sebe.

Tehtnica

Pred vami je prijeten dan, poln lepih trenutkov. Nekdo vas lahko preseneti s komplimentom ali prijazno gesto. Če razmišljate o nakupu za prihajajoče praznike, boste našli odlično idejo.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna. Zaupajte svojemu občutku, še posebej pri odločitvi, ki jo že nekaj časa odlašate. Na čustvenem področju se obeta več iskrenosti.

Strelec

Petek prinaša optimizem in željo po novih dogodivščinah. Morda boste začeli načrtovati potovanje ali dogodek, ki vas že dolgo navdušuje. Dobra energija bo nalezljiva.

Kozorog

Danes boste osredotočeni na svoje cilje. Nek napredek, čeprav majhen, vam bo dal dodaten zagon. Ne pozabite si vzeti časa tudi za ljudi, ki vas podpirajo na vaši poti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred vami je dan navdiha in zanimivih zamisli. Ideja, ki se vam bo porodila mimogrede, lahko kasneje postane nekaj veliko večjega. V ljubezni bodite odprti za nepričakovano.

Ribi

Vaša ustvarjalna plat bo danes še posebej poudarjena. Prepustite se stvarem, ki vas navdihujejo in sproščajo. Nekdo vam bo s svojim dejanjem pokazal, da lahko nanj vedno računate.