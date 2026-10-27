Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, ribe potrebujejo več pozornosti

Oven

Dan bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot ste je vajeni. Ne hitite z odzivi in ne sprejemajte odločitev v trenutku jeze ali navdušenja. V ljubezni lahko iskren pogovor odpravi dvome, ki vas spremljajo že nekaj časa.

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Bik

V ospredju bodo odnosi. Nekdo bo potreboval vašo podporo, vi pa boste ugotovili, kako veliko vam pomeni bližina ljudi, ki jim zaupate. Večer je idealen za sproščanje in majhne užitke, ki vas vedno spravijo v dobro voljo.

Dvojčka

Pred vami je dinamičen dan, poln informacij in zanimivih pogovorov. Nekdo vam lahko ponudi priložnost, ki je sprva ne boste vzeli resno, a si zasluži premislek. V ljubezni sledite svoji radovednosti.

Rak

Čas je, da več pozornosti namenite sebi. Ne poskušajte ugoditi vsem okoli sebe, saj boste hitro ostali brez energije. Dan je ugoden za ustvarjalne ideje, osebne načrte in prijetna druženja.

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Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali vaše mnenje in nasvet, zato izkoristite priložnost, da pokažete svoje vodstvene sposobnosti. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Dan bo kot nalašč za urejanje zadev, ki ste jih nekaj časa odlagali. Občutek boste imeli, da se stvari končno sestavljajo na svoje mesto. Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil iskreno pohvalo.

Tehtnica

V ospredju bodo čustva in odnosi. Poskusite ne analizirati vsake besede, ki jo slišite. Včasih je dovolj, da spremljate občutek. Večer prinaša priložnost za romantičen trenutek ali pomemben pogovor.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna, zato ji zaupajte. Če imate občutek, da morate narediti korak naprej, je danes pravi trenutek. Na področju financ bodite nekoliko bolj previdni kot običajno.

Strelec

Dan vam prinaša optimizem in željo po spremembah. Dobra energija bo nalezljiva, zato boste v središču dogajanja. Če razmišljate o novem projektu ali potovanju, začnite načrtovati prve korake.

Kozorog

Osredotočeni boste na cilje, vendar ne pozabite tudi na ljudi okoli sebe. Nekdo si želi več vaše pozornosti, kot si morda mislite. V službi ali pri projektih lahko dosežete pomemben napredek.

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Vodnar

Dan bo poln nenavadnih idej in zanimivih naključij. Ne zavrnite povabila ali predloga samo zato, ker se zdi drugačen od vaših načrtov. Prav tam se lahko skriva nekaj zelo pozitivnega.

Ribi

Danes boste še posebej hrepenele po bližini, razumevanju in občutku, da vas nekdo zares sliši. Dan je ugoden za iskrene pogovore, ustvarjalnost in trenutke, ki nahranijo vašo dušo. Nekdo vam bo pokazal, da ste mu veliko pomembnejše, kot ste mislile.