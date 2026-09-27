Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni

Oven

Danes boš čutila, da potrebuješ nekaj več prostora zase. Ne obremenjuj se s tem, kaj vse bi morala še postoriti. Nedelja je primerna za počasnejši začetek in nekaj prijetnih trenutkov brez načrtovanja. Popoldne se ti lahko porodila zanimiva zamisel, ki bo v naslednjih dneh dobila precej bolj jasno obliko.

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Bik

Tvoja pozornost bo danes usmerjena v stvari, ki ti dajejo občutek miru in stabilnosti. Uživala boš v prijetnem okolju in družbi ljudi, ob katerih si lahko povsem sproščena. Če se pojavi manjša sprememba načrtov, je ne jemlji kot nevšečnost. Prav zaradi nje se lahko dan razvije precej lepše, kot si pričakovala.

Dvojčka

Nedelja bo zate precej družabna in razgibana. Nek pogovor te bo spodbudil k razmišljanju o nečem, kar si pred kratkim videla povsem drugače. Danes ne potrebuješ dokončnih odgovorov. Dovolj je, da si dovoliš pogledati na določeno stvar z drugega zornega kota.

Rak

Danes boš nekoliko bolj občutljiva na vzdušje okoli sebe. Izberi okolje, v katerem se počutiš dobro, in se ne zapletaj v nepotrebne napetosti. Čas, ki ga boš namenila sebi, ti bo dobro del. Zvečer boš imela občutek, da si si povrnila energijo, ki se je med tednom nekoliko izgubila.

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Lev

Danes boš želela nekaj početi, namesto da bi ves dan ostala doma. Tvoja energija bo rasla predvsem takrat, ko boš v gibanju. Spontan načrt, kratek izlet ali nepričakovano povabilo bi lahko popestrilo nedeljo. Ne skrbi, če stvari ne bodo potekale povsem po načrtu.

Devica

Tvoja nedelja se bo začela precej mirno, vendar boš hitro našla nekaj, kar bi rada uredila. Poskusi se ustaviti, preden boš iz sproščenega dne naredila seznam obveznosti. Nekaj časa nameniti počitku ni izguba časa. Popoldne si boš hvaležna, ker si si dovolila malo brezskrbnosti.

Tehtnica

Danes boš iskala pravo mero med druženjem in časom zase. Če boš ves dan prilagajala svoje načrte drugim, boš proti večeru nekoliko nezadovoljna. Povej, kaj si želiš, in dan bo precej lažji. Nekaj lepega te lahko preseneti prav takrat, ko boš najmanj pričakovala.

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Škorpijon

Nedelja ti prinaša mirnejšo, nekoliko skrivnostno energijo. Morda boš veliko razmišljala o prihodnjih načrtih in o tem, česa si v resnici želiš. Ne sili se v dokončne odločitve. Nekateri odgovori pridejo šele takrat, ko jim pustiš dovolj časa.

Strelec

Danes boš težko ostala pri popolnoma običajnem nedeljskem ritmu. Potrebovala boš nekaj svežega, drugačnega in morda tudi malo spontanega. Če se pojavi možnost za izlet ali zanimivo druženje, jo dobro premisli. Dan ti bo prinesel več energije, če boš naredila nekaj, česar običajno ne počneš.

Kozorog

Danes si boš želela imeti stvari urejene, vendar ni treba, da je vse pod popolnim nadzorom. Nekaj časa nameniti počitku ti bo koristilo bolj kot še eno opravljeno opravilo. Proti večeru boš lažje uredila svoje misli in naredila načrt za prihajajoči teden.

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Vodnar

Tvoja domišljija bo danes delovala s polno močjo. Ideja, ki se ti bo zdela sprva nekoliko nenavadna, je lahko vredna, da jo zapišeš in kasneje podrobneje premisliš. Dan je primeren za ustvarjanje, raziskovanje ali preprosto za nekaj, kar te iz notranjosti pomirja.

Ribi

Danes boš potrebovala predvsem občutek miru. Ne dovoli, da bi te tuje skrbi preveč obremenile. Če imaš možnost, preživi nekaj časa v naravi ali na kraju, kjer se počutiš sproščeno. Zvečer boš bolj jasno vedela, kaj želiš odnesti s seboj v nov teden in česa ne želiš več nositi.