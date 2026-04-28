Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni

N. Č.
28. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo aktiven in poln zagona. Nekdo te bo motiviral, da narediš korak, ki si ga že dolgo odlašala. Tvoja odločnost bo danes nalezljiva in zelo privlačna.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo stabilen in prijeten. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje ali ti ponudil pomoč, ki ti bo resnično koristila. Tvoja notranja mirnost bo danes tvoja največja moč.

Dvojčka

Torek bo poln informacij in drobnih presenečenj. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar te bo spravilo v dobro voljo. V odnosih boš želela iskrenost, a tudi malo igrivosti.

Rak

Dan bo čustveno bogat, a ne naporen. Nekdo iz bližine ti bo pokazal, da mu je mar. Če si vzameš čas za dom ali družino, boš našla veliko zadovoljstva.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš žarela, tudi če boš v povsem običajnem okolju. Nekdo te bo občudoval ali ti dal kompliment, ki ti bo polepšal dan. Odličen čas za ustvarjalnost.

Devica

Dan bo umirjen, a produktiven. Nekaj, kar si načrtovala, se bo končno lepo sestavilo. Nekdo ti bo izkazal spoštovanje ali ti dal potrditev, ki si jo želela.

Tehtnica

Dan bo harmoničen, če si boš dovolila malo več lahkotnosti. Nekdo bo želel tvojo pozornost, a ti boš izbirala, komu jo daš. V ljubezni boš danes še posebej privlačna.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Čustva bodo globoka, a jasna. Nekdo ti bo zaupal nekaj pomembnega ali ti pokazal svojo ranljivost. Dan je idealen za poglobljene pogovore ali introspekcijo.

Strelec

Dan bo živahen in poln energije. Če se odpraviš ven ali se lotiš nečesa novega, boš našla navdih. V odnosih boš želela iskrenost in spontanost.

Kozorog

Dan bo deloven, a nagrajujoč. Nekdo ti bo ponudil priložnost ali ti izkazal spoštovanje. V ljubezni boš želela stabilnost – in danes jo boš tudi čutila.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln idej in nenavadnih misli. Nekdo te bo navdihnil ali ti ponudil drugačen pogled na nekaj, kar ti je pomembno. Tvoja izvirnost bo danes še posebej močna.

Ribi

Dan bo sanjav, a jasen. Intuicija ti bo šepetala prave odgovore. V ljubezni boš želela nežnost in toplino, ki ti bosta danes zelo dostopni.

