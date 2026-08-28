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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka prijeten trenutek, tehtnice so pred čustvenim spoznanjem

N. Č.
28. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš čutila močno potrebo po tem, da končno poveš, kaj si zares želiš. Ne boj se biti neposredna, saj bo iskrenost prinesla več dobrega kot tišina. Na ljubezenskem področju te lahko preseneti oseba, od katere tega ne pričakuješ.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes si vzemi čas zase in ne dovoli, da bi te drugi silili v odločitve. Nekaj, kar se ti je še včeraj zdelo zapleteno, bo nenadoma postalo veliko bolj jasno. V ljubezni te čaka prijeten trenutek, če boš pripravljena spustiti svojo obrambo.

Dvojčka

Tvoje razpoloženje bo danes nihalo, vendar ti bo prav spontanost prinesla nekaj lepega. Nekdo bo želel tvojo pozornost in morda boš presenečena, kako zelo ti bo njegova bližina ustrezala. Ne razmišljaj preveč o tem, kam vse skupaj vodi.

Rak

Danes boš bolj občutljiva in intuitivna kot običajno. Zlahka boš začutila, kdo je iskren do tebe in kdo ne. V ljubezni je čas, da poveš nekaj, kar že nekaj časa nosiš v sebi.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes izstopala in ljudje bodo to opazili. Lahko prejmeš kompliment ali pozornost, ki ti bo polepšala dan. Če si samska, se ne umikaj pred pogledom, ki bo trajal nekoliko dlje kot običajno.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, vendar ti bo življenje pokazalo, da je včasih lepše pustiti stvarem svojo pot. Nekdo ti bo pokazal zanimanje na precej subtilen način. Poskusi ne iskati skritega pomena v vsaki besedi.

Tehtnica

Danes boš pred pomembnim čustvenim spoznanjem. Morda boš ugotovila, da si od določene osebe pričakovala več, kot ti je bila pripravljena dati. To spoznanje te ne bo zlomilo, ampak osvobodilo in ti odprlo prostor za nekaj boljšega.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes skoraj nezmotljiva. Če boš začutila, da se med tabo in neko osebo nekaj dogaja, svojih občutkov ne ignoriraj. Privlačnost bo močna, vendar boš morala paziti, da te čustva ne odnesejo predaleč.

Strelec

Danes si boš želela pobegniti od rutine in narediti nekaj nepričakovanega. Prav to ti lahko prinese zanimivo srečanje ali nov pogovor. V ljubezni bodi odprta za osebo, ki je na prvi pogled popolnoma drugačna od tvojega običajnega tipa.

Kozorog

Danes boš ugotovila, da ni treba vedno skrivati svojih čustev za močnim obrazom. Nekdo ti želi biti bližje, vendar čaka na znak, da je dobrodošel. Majhna gesta z tvoje strani lahko spremeni celoten odnos.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes se lahko pojavi oseba iz preteklosti, ki bo v tebi prebudila občutke, za katere si mislila, da so že minili. Ne hiti z odločitvijo, ali želiš tej osebi ponovno odpreti vrata. Najprej poslušaj sebe.

Ribi

Danes boš potrebovala več miru in nežnosti. Tvoje srce ti bo jasno pokazalo, kaj ti manjka in česa si v resnici želiš. V ljubezni se obeta topel trenutek, ki ti bo povrnil vero v to, da se lahko nekaj lepega zgodi tudi takrat, ko tega najmanj pričakuješ.

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