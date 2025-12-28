Dnevni horoskop: Dvojčki iščejo ravnovesje, device hrepenijo po miru

Oven

Danes boš nekoliko bolj introspektivna kot običajno. Praznični dnevi te bodo spodbudili k razmisleku o tem, kam usmerjaš svojo energijo. V odnosih se lahko pojavi potreba po iskrenosti in jasnosti. Dovoli si upočasniti tempo in poslušati sebe.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo prijetno stabilen in ti bo zelo pisan na kožo. Uživala boš v majhnih stvareh, ki ti dajejo občutek varnosti in udobja. V ljubezni se obeta topel trenutek bližine ali pogovor, ki te pomiri. Dober dan za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes živahne, a nekoliko razpršene. Lahko se pojavi želja po pogovorih ali izmenjavi idej, ki te navdihujejo. V čustvih boš iskala ravnovesje med razumom in srcem. Poskusi ne analizirati preveč, temveč zaupaj toku dneva.

Rak

Čustva bodo danes mehka in globoka. Povezanost z družino ali bližnjimi prijatelji ti bo prinesla občutek varnosti. V ljubezni se lahko zgodi tih, a zelo pomenljiv trenutek. Dovoli si biti nežna do sebe in drugih.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo umirjen, a kljub temu boš opažena. Tvoja toplina in prisotnost bosta delovali pomirjujoče na okolico. V odnosih se pokaže pomen spoštovanja in iskrenosti. Dovoli si biti to, kar si, brez potrebe po dokazovanju.

Devica

Dan je primeren za urejanje misli in zaključevanje drobnih zadev, tako zunanjih kot notranjih. Občutek boš imela, da se nekaj lepo umirja. V ljubezni se obeta razumevanje brez velikih besed. Mir ti bo danes največje darilo.

Tehtnica

Privlačile te bodo lepe, umirjene energije in harmonični odnosi. Danes boš želela, da je vse v ravnovesju, tako v tebi kot okoli tebe. V ljubezni se obeta prijeten občutek povezanosti ali drobna romantična gesta. Sledi svojemu občutku za lepoto.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo prinesel globlje razmisleke. Nek občutek ali misel se bo želela razjasniti. V ljubezni se lahko zgodi iskren pogovor, ki prinese olajšanje. Zaupaj intuiciji, danes te vodi zelo natančno.

Strelec

Dan bo sproščen in poln lahkotne energije. Čeprav boš razmišljala o prihodnosti, boš znala uživati v trenutku. V odnosih se obeta smeh ali spontana bližina. Dovoli si biti igriva in odprta.

Kozorog

Danes boš razmišljala o ciljih, a tudi o tem, kaj ti daje notranji mir. Praznični dnevi te bodo spodbudili k bolj mehkim čustvom. V ljubezni se pokaže stabilnost in zaupanje. Ne pozabi si vzeti časa zase.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan prinaša nekoliko drugačno perspektivo. Lahko dobiš zanimiv uvid ali idejo, ki te navdihne za prihodnje leto. V ljubezni se obeta iskren trenutek bližine ali razumevanja. Ostani zvesta sebi.

Ribi

Dan bo nežen, čustven in zelo intuitiven. Hitro boš zaznala razpoloženje drugih, zato pazi, da ne prevzameš preveč njihove energije. V ljubezni se obeta topel, romantičen občutek. Dovoli si sanjati in spuščati skrbi.