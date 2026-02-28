Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje

Oven
Sobota ti bo prinesla potrebo po gibanju in spremembi okolja. Če boš doma predolgo, boš postala nemirna. Dobro ti bo šel kratek izlet ali vsaj dolg sprehod. V ljubezni boš želela več akcije kot pogovorov – pazi, da partner ne bo pogrešal tvoje nežnosti.
Bik
Dan bo idealen za razvajanje: dobra hrana, mehka oblačila in počasno jutro. Nekdo ti lahko namigne, da te pogreša bolj, kot si misliš. V ljubezni boš hrepenela po dotiku in občutku varnosti. Ne kompliciraj, uživaj.
Dvojčka
Sobota bo družabna ali vsaj polna sporočil. Lahko se pojavi nepričakovan klic ali povabilo. Čeprav boš razpeta med več stvarmi, boš uživala v dinamiki. V ljubezni boš bolj igriva kot resna.
Rak
Dan bo čustveno obarvan. Lahko boš želela ostati doma in ustvariti svoj mali mehurček miru. Nekdo iz preteklosti se ti lahko oglasi. V ljubezni boš želela bližino in občutek, da si varna in ljubljena.
Lev
Sobota ti bo prinesla željo po pozornosti in družbi. Če se boš odpravila med ljudi, boš blestela. V ljubezni boš želela biti razvajana – in prav je tako. Le pazi, da ne postaneš preveč zahtevna.
Devica
Dan bo primeren za urejanje in majhne popravke – doma ali v mislih. Čeprav je vikend, boš imela občutek zadovoljstva, ko boš nekaj spravila v red. V ljubezni boš želela mir, ne dram.
Tehtnica
Sobota bo v znamenju odnosov. Nekdo bo želel tvojo pozornost ali tvojo odločitev. Lep dan za zmenek, druženje ali globok pogovor. V ljubezni boš hrepenela po harmoniji in nežnosti.
Škorpijon
Tvoja čustva bodo danes intenzivna. Lahko se pojavi močna želja po bližini ali pa potreba po samoti – odvisno od razpoloženja. V ljubezni boš želela globino, ne površinskih pogovorov.
Strelec
Sobota ti bo prinesla željo po svobodi in spontanosti. Dober dan za izlet, šport ali druženje. V ljubezni boš bolj igriva kot romantična, a ravno to bo tvoje največje čarobno orožje.
Kozorog
Čeprav je vikend, boš razmišljala o odgovornostih. Poskusi jih danes malo odmisliti. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar z dejanji, ne besedami. V ljubezni boš želela občutek stabilnosti.
Vodnar
Dan bo nekoliko nenavaden – lahko se zgodi nekaj, kar te bo spravilo iz rutine. To ti bo pravzaprav koristilo. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovan pogovor ali srečanje.
Ribi
Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Dobro boš čutila razpoloženje drugih. Umetnost, glasba ali voda ti bodo dobro deli. V ljubezni boš hrepenela po romantiki in nežnosti – ne skrivaj tega.
