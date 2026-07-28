Dnevni horoskop: Tehtnice čaka veliko topline, device iščejo občutek varnosti

Oven

Danes boš čutila močno željo, da bi stvari uredila po svoje, vendar se bo izkazalo, da lahko z nekaj potrpežljivosti dosežeš še več. Na delovnem področju te čaka zanimiva priložnost, ki se bo sprva zdela nepomembna. V ljubezni bodi pozorna na drobne znake – nekdo ti želi pokazati več, kot upa povedati. Zvečer si privošči nekaj, kar te resnično sprošča.

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Bik

Torek ti prinaša občutek večje stabilnosti in notranjega miru. Končno boš lahko dokončala nekaj, kar te je že nekaj časa obremenjevalo. Pri denarju se izogni impulzivnim nakupom, saj boš kmalu ugotovila, da si želiš prihraniti za nekaj pomembnejšega. V odnosih bo iskren pogovor odprl vrata do večje bližine. Poslušaj svoje občutke.

Dvojčka

Dan bo živahen in poln komunikacije. Prejela boš sporočilo ali novico, ki ti bo dala veliko misliti. Na poslovnem področju se ne boj izraziti svojega mnenja, saj bo prav tvoja ideja tista, ki bo pritegnila pozornost. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega – morda naključno srečanje ali pogovor, ki bo prebudil stare metuljčke. Ostani odprta za presenečenja.

Rak

Danes boš bolj občutljiva kot običajno, zato ne jemlji vsake pripombe osebno. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo podporo, vendar ne pozabi, da moraš nekaj energije prihraniti tudi zase. Na področju ljubezni te čaka prijeten trenutek, ki ti bo povrnil zaupanje v odnos. Samske Rakice lahko preseneti zanimanje osebe, od katere tega niso pričakovale.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes opazna na vsakem koraku. Čeprav boš imela občutek, da moraš vse narediti sama, ti bo pomoč druge osebe prihranila precej časa in energije. Pri delu se pokaži v najboljši luči, saj lahko nekdo pomemben opazi tvoje sposobnosti. V ljubezni boš želela več pozornosti – in danes jo boš tudi dobila. Zvečer se prepusti prijetnemu razvajanju.

Devica

Dan je primeren za urejanje stvari, ki so se v zadnjih dneh nekoliko nakopičile. Ko boš naredila prvi korak, bo vse steklo precej lažje, kot pričakuješ. Finančno bodi premišljena, vendar si ne odrekaj vsega, kar ti prinaša veselje. V ljubezni boš iskala predvsem občutek varnosti. Če si v zvezi, bo iskren pogovor poglobil vajino povezanost; samska pa lahko opaziš nekoga, ki ti je že nekaj časa blizu.

Tehtnica

Danes boš morala sprejeti odločitev, ki si jo morda že predolgo prelagala. Zaupaj svojemu notranjemu občutku in ne razmišljaj preveč o tem, kaj pričakujejo drugi. Na delovnem mestu boš s svojo diplomatskostjo pomirila napeto situacijo. V ljubezni te čaka več topline in nežnosti, kot si pričakovala. Nekdo ti bo s svojim dejanjem pokazal, koliko mu pomeniš.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Hitro boš začutila, kdo je iskren in kdo svojih pravih namenov še ne razkriva. Pri pomembnih odločitvah si vzemi čas, saj ti ni treba vsega rešiti takoj. Na ljubezenskem področju bo dan precej intenziven – med tabo in določeno osebo se lahko prebudi močna privlačnost. Pazi le, da zaradi čustev ne spregledaš pomembnih dejstev.

Strelec

Pred tabo je dan, ki ti lahko prinese novo idejo ali načrt za prihodnost. Morda boš začela razmišljati o potovanju, spremembi ali projektu, ki te bo navdušil. Na poslovnem področju ne obljubljaj preveč, čeprav boš polna energije. V ljubezni boš potrebovala več svobode in spontanosti. Prijeten večer v družbi ljubljene osebe ali prijateljic ti bo polepšal dan.

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar se bo najbolje izkazalo, če boš dovolila, da se nekaj odvije spontano. Pri delu se lahko pojavi priložnost za napredovanje ali nov način sodelovanja. Finančno se kaže izboljšanje, vendar še ni čas za nepremišljene poteze. V ljubezni boš potrebovala jasnost. Povej, kaj si želiš, in ne pričakuj, da bodo drugi tvoje misli prebrali sami.

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Vodnar

Torek ti prinaša svežo energijo in željo po spremembi. Nekaj, kar te je v preteklosti omejevalo, danes izgublja svojo moč. Na delovnem področju se lahko pojavi nenavadna rešitev težave, ki bo presenetila tudi druge. V ljubezni te čaka zanimiv pogovor, ki lahko spremeni tvoje dojemanje določene osebe. Samske Vodnarice bodite pozorne na novo poznanstvo prek prijateljev ali družabnih dogodkov.

Ribi

Danes boš potrebovala nekaj več miru in časa zase. Tvoja čustva bodo globoka, zato si dovoli, da jih začutiš, ne da bi jih takoj skušala razložiti. Pri delu se ne obremenjuj z malenkostmi in se osredotoči na najpomembnejše naloge. V ljubezni se obeta nežen in čustven trenutek. Če si samska, ti lahko nepričakovan pogovor prebudi upanje, da se na tvojem ljubezenskem področju nekaj vendarle premika.