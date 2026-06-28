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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje

N. Č.
28. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja ti prinaša občutek sveže motivacije. Čeprav je dan namenjen počitku, boš težko pri miru. Izkoristi svojo energijo za sprehod, šport ali prijetno druženje. Večer bo prinesel občutek zadovoljstva.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj uživala v mirnem ritmu. Domače okolje in družina ti bosta napolnila baterije. Ne obremenjuj se z obveznostmi, ki lahko počakajo do jutri.

Dvojčka

Pred tabo je dan sproščenih pogovorov in novih idej. Lahko prejmeš zanimivo sporočilo ali povabilo, ki ti bo polepšalo dan. Tvoja radovednost bo vodila do prijetnega presenečenja.

Rak

Čas je, da prisluhneš svojim željam. Danes si brez slabe vesti vzemi nekaj trenutkov samo zase. Nekdo bo cenil tvojo toplino in iskren nasmeh.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes še posebej opazna. Ne boj se stopiti v ospredje, saj boš navdih za ljudi okoli sebe. Popoldne prinaša lepo priložnost za druženje.

Devica

Miren tempo ti bo najbolj ustrezal. Pospravljanje misli bo skoraj tako pomembno kot pospravljanje doma. Danes bodo majhne stvari prinesle največ zadovoljstva.

Tehtnica

Nedelja bo v znamenju ravnovesja in lepih odnosov. Če si z nekom že dolgo nisi vzela časa za pogovor, je danes pravi trenutek. Večer bo prijetno romantično obarvan.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes zaupaj svoji intuiciji. Morda boš dobila odgovor na vprašanje, ki te spremlja že nekaj časa. Ne sili dogodkov – vse prihaja ob pravem času.

Strelec

Pred tabo je optimističen in živahen dan. Kratek izlet ali sprememba okolja ti bo zelo koristila. Smeh in dobra družba bosta najboljše zdravilo za utrujenost.

Kozorog

Nedelja ti ponuja priložnost, da se za trenutek ustaviš. Ne razmišljaj ves čas o prihodnjem tednu. Počitek danes pomeni več energije za jutri.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln ustvarjalnega navdiha. Dovoli si narediti nekaj drugače kot običajno. Naključno srečanje ali pogovor ti lahko odpre povsem novo zamisel.

Ribi

Danes boš še posebej čutila povezanost z ljudmi, ki jih imaš rada. Iskren pogovor ali skupni trenutki bodo ogreli srce. Večer prinaša notranji mir in občutek hvaležnosti.

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