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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru

N. Č.
28. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in spontanih odločitev. Ženska, rojena v znamenju ovna, bo danes težko tiho opazovala dogajanje želela bo voditi. V ljubezni je možen nepričakovan pogovor, ki razjasni stare dvome. Zvečer si privošči gibanje ali dolg sprehod.

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Bik

Danes boš hrepenela po miru, lepih trenutkih in občutku varnosti. Nekdo iz tvoje bližine potrebuje tvojo nežnost bolj, kot pokaže. Na finančnem področju se odpira manjša priložnost za dodaten zaslužek. Ne podcenjuj svoje intuicije.

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Dvojčka

Tvoj um bo danes hiter kot veter. Veliko sporočil, klicev in zanimivih srečanj te lahko utrudi, a obenem navdihne. Flirt bo skoraj neizogiben. Pazi le, da ne obljubiš preveč.

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Rak

Čustva bodo danes močna, vendar tudi zelo iskrena. Nekdo te opazuje z več občudovanja, kot si misliš. Domače okolje ti bo dalo občutek topline. Večer je idealen za film, glasbo ali dolg pogovor.

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Lev

Dan bo ustvarjen zate. Pozornost bo naravno usmerjena nate in tvoj šarm bo težko spregledati. V službi ali med prijatelji lahko prevzameš pomembno pobudo. Ljubezen bo danes dramatična v dobrem smislu.

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Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a življenje ti bo pokazalo, da spontanost ni vedno slaba. Nekdo ti lahko pripravi prijetno presenečenje. Telo potrebuje več počitka, zato ne ignoriraj utrujenosti.

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Tehtnica

Romantična energija bo zelo močna. Dan je ugoden za nova poznanstva, lep videz in druženje. Če si v razmerju, je pravi trenutek za več nežnosti. Majhna odločitev danes lahko vpliva na tvoje poletje.

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Škorpijon

Tvoja skrivnostna energija bo privlačila ljudi. Danes boš hitro začutila, kdo je iskren in kdo igra igro. Na ljubezenskem področju se lahko pojavi intenzivno sporočilo ali srečanje. Zaupaj občutku v trebuhu.

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Strelec

Želela boš pobegniti rutini. Dan prinaša željo po avanturi, učenju ali spontanem izletu. Nekdo ti lahko odpre zanimivo temo, ki te bo dolgo zaposlovala. Smeh bo danes tvoje najboljše zdravilo.

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Kozorog

Praktičnost ti bo koristila, a srce bo želelo nekaj več topline. Dan je primeren za načrte, urejanje financ ali pomemben pogovor. Nekdo občuduje tvojo moč, čeprav tega še ni povedal naglas.

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Vodnar

Tvoje ideje bodo danes drugačne in zelo zanimive. Nekdo bo presenečen nad tvojo iskrenostjo. Ljubezensko področje bo nekoliko nepredvidljivo, a ravno to ti bo všeč. Večer prinaša navdih.

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Ribi

Intuicija bo danes skoraj neverjetna. Sanje, naključja ali občutki bodo nosili pomembno sporočilo. V ljubezni si dovoli več odprtosti. Umetnost, glasba ali narava ti bodo pomagale najti notranji mir.

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Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti

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