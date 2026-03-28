Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje

Oven

Danes začutiš, da ni vse v akciji. Čeprav te vleče naprej, ti bo bolj koristilo, da za trenutek obstaneš. Nekdo ti želi priti bližje, a potrebuje tvoj mir, ne tvoje hitrosti.

Preberi še Tako je videti Zala Djuric po porodu

Bik

Tvoja potreba po udobju bo danes močna – in prav je tako. Privošči si nekaj, kar ti že dolgo manjka, brez občutka krivde. V drobnih užitkih se skriva nepričakovana toplina.

Preberi še Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom

Dvojčka

Danes te čakajo pogovori, ki bodo šli globlje kot običajno. Nekdo bo odprl srce in ti pokazal več, kot si pričakovala. Poslušaj pozorno – med vrsticami je veliko povedanega.

Preberi še 5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

Rak

Tvoja čustva bodo danes mehka, a močna. Dovoli si biti točno taka, kot si, brez olepševanja. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost bolj, kot si misliš.

Preberi še Kmetija z novim urnikom na POP TV in VOYO

Lev

Ni ti treba danes igrati glavne vloge. Dovolj je, da si pristna in prisotna. Ko spustiš potrebo po potrditvi, pride občutek notranjega miru.

Preberi še Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov

Devica

Danes te življenje uči, da popolnost ni pogoj za srečo. Če nekaj ne gre po načrtu, je to lahko darilo. Spontanost ti lahko prinese več, kot natančnost.

Preberi še To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Tehtnica

Tvoje srce danes išče ravnovesje, a odgovor ni v drugih. Vzemi si čas zase in prisluhni svojim željam. Nekaj, kar si dolgo odlagala, kliče po tvoji pozornosti.

Preberi še Velika novica za oboževalce šova Sanjski moški Hrvaške

Škorpijon

Intuicija bo danes skoraj preroška. Če te nekaj zmoti ali pritegne, to ni naključje. Zaupaj temu občutku in ne ignoriraj notranjega glasu.

Preberi še Carmen Osovnikar: 'Najbolj me je izigral Gregor'

Strelec

Dan te vabi ven iz rutine – tudi če samo v mislih. Sprememba okolja ali pogleda ti lahko odpre nova vrata. Sledi radovednosti, vodi te v pravo smer.

Preberi še Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad

Kozorog

Danes ni vse v nadzoru in načrtih. Čustva bodo igrala večjo vlogo, kot si vajena. Če jih sprejmeš, ti lahko prinesejo pomembno spoznanje.

Preberi še Po tem posegu je postala neprepoznavna

Vodnar

Nekdo ti bo danes pokazal drugačen pogled na situacijo. Namesto da ga zavrneš, ga razišči. V tem se skriva možnost za osebno rast.

Preberi še Umrla najstarejša manekenka na svetu

Ribi

Tvoja občutljivost je danes še posebej izrazita. Ne umikaj se zaradi nje – ravno v tem je tvoja moč. Ustvarjalnost in nežnost bosta danes tvoj varen prostor.