Oven

Sobota bo kot ustvarjena za druženje in spontanost. Nekdo vas lahko povabi na dogodek, ki sprva ne bo zvenel posebej privlačno, a se bo izkazal za prijetno presenečenje. V ljubezni bodite bolj odprti za pobudo druge osebe.

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Bik

Danes si boste želeli predvsem miru in udobja. Domače okolje vam bo nudilo občutek varnosti, zato bo idealen čas za počasno jutro, dobro kavo in družbo ljudi, ki jih imate radi. Ne pozabite nase.

Dvojčka

Vaš urnik bo precej pester. Telefonski klic, sporočilo ali nepričakovano srečanje lahko spremeni potek dneva. Bodite prilagodljivi, saj vam lahko naključje prinese zanimivo priložnost.

Rak

Dan boste začeli nekoliko bolj občutljivo kot običajno, a se bo razpoloženje hitro izboljšalo. Nekdo vam bo pokazal, kako zelo ceni vašo podporo. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično osrečuje.

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Lev

Sobota vam prinaša dobro voljo in željo po raziskovanju. Če že dolgo odlašate z obiskom nove restavracije, trgovine ali kraja, je danes pravi dan za to. V ospredju bodo zabava, smeh in dobra družba.

Devica

Danes boste imele potrebo po redu in jasnem načrtu, a okoliščine morda ne bodo povsem sledile vašim pričakovanjem. Namesto da se obremenjujete z malenkostmi, se raje prepustite toku dogodkov.

Tehtnica

Pred vami je prijeten dan, v katerem bodo odnosi igrali glavno vlogo. Prijatelj ali družinski član vas lahko preseneti z lepo gesto. Samske bi lahko prejele zanimiv znak pozornosti.

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Škorpijon

Intuicija vas tudi danes ne bo pustila na cedilu. Če vas nekaj že dlje časa moti, boste končno našli odgovor ali rešitev. Večer bo primeren za globoke pogovore in iskrena priznanja.

Strelec

V vas bo veliko optimizma in energije. Dan je odličen za izlete, športne aktivnosti ali načrtovanje decembrskih dogodivščin. Nekdo bo navdušen nad vašo nalezljivo dobro voljo.

Kozorog

Danes boste ponosni na nekaj, kar ste nedavno dosegli. Dovolite si uživati v uspehu, namesto da bi takoj iskali novo nalogo. Tudi počitek je del poti do cilja.

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Vodnar

Sobota bo polna zanimivih idej. Navdih boste našli tam, kjer ga najmanj pričakujete. Če razmišljate o spremembi ali novem projektu, si zapišite misli, ki se vam bodo porodile.

Ribi

Vaša nežna in sočutna narava bo danes še posebej prišla do izraza. Nekdo bo potreboval vaš nasvet ali ramo za oporo. Hkrati pa ne pozabite postaviti meje in poskrbeti tudi za svoje potrebe.