Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan

N. Č.
28. 10. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni na nove izzive. Nekdo v vaši bližini bo občudoval vašo odločnost, zato ne skrivajte svojih idej. V ljubezni si dovolite več spontanosti, saj lahko prav nepričakovan trenutek prinese največ veselja.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Po intenzivnih dneh boste začutili potrebo po več miru in stabilnosti. Ne obremenjujte se z malenkostmi, ki jih ne morete nadzorovati. Večer je idealen za razvajanje, dobro knjigo ali prijeten pogovor z osebo, ki ji zaupate.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln pogovorov in zanimivih srečanj. Nekdo vam lahko ponudi priložnost, ki je sprva ne boste jemali resno, vendar jo velja podrobneje raziskati. V ljubezni bodite iskreni glede svojih pričakovanj.

Rak

Dan bo v znamenju čustev in intuicije. Prisluhnite notranjemu glasu, saj vas bo usmeril v pravo smer. Na področju odnosov se lahko razjasni nekaj, kar vam že dlje časa ne da miru. Zvečer si vzemite čas zase.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša samozavest bo danes nalezljiva. V službi ali pri drugih obveznostih boste zlahka prevzeli pobudo in navdušili okolico. Nekdo bo cenil vašo podporo bolj, kot si mislite. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Danes boste zadovoljni, če boste stvari počeli po svoje. Organiziranost vam bo prinesla občutek nadzora, a ne bodite prestrogi do sebe. Dovolite si tudi trenutke sproščenosti. Nekdo vas bo razveselil s prijazno gesto.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Dan je ugoden za iskrene pogovore in popravljanje nesporazumov. Če ste samski, bi lahko nepričakovano srečali nekoga, ki bo vzbudil vašo pozornost. Zaupajte svojemu občutku.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Sonce v vašem znamenju vam prinaša dodatno moč in odločnost. Danes boste jasno vedeli, kaj si želite, in to boste znali tudi pokazati. Pazite le, da zaradi svoje neposrednosti ne boste koga nehote prizadeli.

Strelec

Želja po spremembi bo vse močnejša. Če razmišljate o novem projektu, potovanju ali pomembni odločitvi, začnite zbirati informacije. Danes je primeren čas za načrtovanje, manj pa za prenagljene korake.

Kozorog

Vaša vztrajnost bo obrodila sadove. Nekaj, v kar ste vložili veliko truda, se počasi premika v pravo smer. Četudi rezultati še niso povsem vidni, jim zaupajte. Večer prinaša občutek zadovoljstva in notranjega miru.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln novih idej in zanimivih navdihov. Ne prezrite misli, ki se vam bo zdela nenavadna, saj se v njej skriva velik potencial. Na področju odnosov bo pomembno, da jasno izrazite svoje občutke.

Ribi

Danes boste še posebej občutljivi za potrebe drugih. Vaša empatija bo nekomu v veliko oporo, vendar ne pozabite tudi nase. Ustvarjalnost bo okrepljena, zato je pravi trenutek za hobije in dejavnosti, ki vas navdihujejo.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop znamenja
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, ribe potrebujejo več pozornosti

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, energija dvojčkov bo nalezljiva
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki hrepenijo po miru, levi bodo samozavestni
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki se bodo posvetili notranjemu miru, raki pa prijateljem
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo v ljubezni, biki rabijo mir
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo cenjeni, rake čakajo napeti odnosi
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo previdni, srce tehtnic hrepeni po harmoniji
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008