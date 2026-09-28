Dnevni horoskop: Ribe čaka nekaj nepričakovanega, ovni potrebujejo mir

Oven

Nov teden se začne precej živahno. Že zjutraj boš imela občutek, da te čaka več stvari, kot si pričakovala, vendar ti bo uspelo ohraniti dober tempo. Ne dovoli, da bi te tuja naglica spravila iz ravnotežja. Popoldne boš potrebovala nekaj miru, da urediš svoje misli.

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Bik

Ponedeljek bo od tebe zahteval nekaj potrpežljivosti. Nekaj se ne bo odvijalo tako hitro, kot bi si želela, vendar to še ne pomeni, da gre kaj narobe. Ostani pri svojem ritmu. Proti koncu dneva boš opazila, da se je ena manjša skrb razblinila skoraj sama od sebe.

Dvojčka

Dan bo poln informacij, pogovorov in novih zamisli. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar bo spremenilo tvoj pogled na določeno situacijo. Ne sprejemaj zaključkov prehitro. Danes se ti splača postavljati vprašanja in poslušati tudi tisto, česar sprva nisi pričakovala.

Rak

Začetek tedna bo nekoliko bolj občutljiv. Morda boš potrebovala več časa, da se navadiš na ritem po vikendu. Ne zahtevaj od sebe preveč. Če boš dan začela počasi in brez nepotrebnega pritiska, bo tudi nadaljevanje precej prijetnejše. Zvečer ti bo ustrezala domačnost.

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Lev

Danes boš hitro opazila, kje lahko prevzameš pobudo. Tvoja odločnost bo koristna, vendar pazi, da ne boš vsega želela urediti sama. Nekdo ti lahko ponudi pomoč, ki jo je vredno sprejeti. Popoldne boš dobila nov zagon in lažje se boš lotila stvari, ki si jih odlašala.

Devica

Ponedeljek ti ustreza, saj imaš rada občutek novega začetka. Danes boš želela marsikaj spraviti v red, vendar izberi le nekaj najpomembnejših stvari. Ko boš odstranila nepotrebne obveznosti, boš imela več prostora za tisto, kar ti je zares pomembno.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med svojimi potrebami in pričakovanji drugih. Ne pozabi, da ni treba vedno ti narediti prvega koraka. Nekaj se bo razjasnilo skozi čisto običajen pogovor. Proti večeru boš občutila več notranje gotovosti in manj potrebe po razmišljanju o vsaki podrobnosti.

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Škorpijon

Tvoja zbranost bo danes na visoki ravni. Če se bo pojavila situacija, ki bo zahtevala hitro odločitev, zaupaj svojim izkušnjam. Nekaj, kar ti je bilo do zdaj nejasno, bo dobilo novo razlago. Ne razkrivaj vseh svojih načrtov – nekaj časa jih lahko mirno obdržiš zase.

Strelec

Začetek tedna ti prinaša željo po spremembi. Morda boš že razmišljala o naslednjem izletu, novem projektu ali drugačnem načinu preživljanja prostega časa. Danes ni treba narediti velikega koraka. Dovolj je, da začneš razmišljati, kaj bi rada spremenila v prihodnjih tednih.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena in praktična. Nekaj, kar se ti je v preteklih dneh zdelo zapleteno, bo nenadoma postalo precej bolj preprosto. Ne podcenjuj majhnih korakov. Prav z njimi boš danes naredila največ. Zvečer si vzemi čas za počitek brez občutka krivde.

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Vodnar

Ponedeljek ti lahko prinese nenavadno idejo ali nepričakovan predlog. Najprej boš morda skeptična, vendar mu daj priložnost. Danes boš najbolje delovala, če boš pustila nekaj prostora za drugačnost. Rutina ti ne bo prinesla toliko zadovoljstva kot nekaj novega.

Ribi

Danes boš potrebovala nekaj več časa, da se osredotočiš. Ne skrbi, če zjutraj ne boš takoj v najboljši formi. Tvoj dan se bo postopoma izboljševal. Popoldne boš dobila občutek, da se stvari postavljajo na svoje mesto. Zvečer se boš želela umakniti od hrupa in napolniti baterije.