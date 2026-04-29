Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek

N. Č.
29. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes te vodi notranji ogenj, a ne hiti brez razmisleka. Nekdo bo potreboval tvojo iskrenost – povej resnico, vendar z mehkobo. V ljubezni se lahko zgodi nepričakovan trenutek bližine.

Bik

Občutek varnosti ti danes pomeni vse. Dovoli si počasnejši tempo in razvajanje. Finančna odločitev naj počaka še kak dan – intuicija še ni čisto jasna.

Dvojčka

Tvoje besede imajo danes posebno moč. Izkoristi to za pogovor, ki si ga že dolgo odlašaš. Presenetila te bo oseba, od katere nisi pričakovala razumevanja.

Rak

Čustva bodo globoka, a tudi nekoliko valovita. Poišči mir v znanem okolju ali v naravi. Nekdo ti želi stati ob strani – dovoli si sprejeti pomoč.

Lev

Danes si v središču pozornosti, tudi če tega ne iščeš. Izžarevaš samozavest, ki privlači ljudi. V ljubezni bodi odprta, vendar ne pozabi na svoje meje.

Devica

Podrobnosti bodo danes ključne. Nekaj, kar si spregledala, lahko spremeni celotno sliko. Vzemi si čas zase – tudi ti si vredna počitka.

Tehtnica

Dan prinaša priložnost za ravnovesje, ki si ga pogrešala. V odnosih bo pomembna iskrenost. Ne prilagajaj se preveč – tvoja resnica šteje.

Škorpijon

Intenzivna energija te vodi k globljim spoznanjem. Lahko pride do razkritja ali pomembnega uvida. Zaupaj svojemu notranjemu občutku, tudi če je neprijeten.

Strelec

Želja po svobodi bo danes močna. Če ne moreš pobegniti fizično, si vzemi čas za miselni odmik. Navdih te čaka tam, kjer ga najmanj pričakuješ.

Kozorog

Osredotočenost na cilje ti prinaša napredek. Nekdo bo opazil tvoj trud. Ne pozabi pa na čustva – tudi ta potrebujejo prostor.

Vodnar

Danes si korak pred drugimi v razmišljanju. Ideja, ki se ti porodi, ima potencial. Deli jo – morda najdeš nepričakovanega zaveznika.

Ribi

Tvoja intuicija je danes izjemno močna. Poslušaj jo, še posebej v odnosih. Umetnost, glasba ali tišina ti lahko prinesejo globok notranji mir.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

