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Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja

N. Č.
29. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš čutila močno potrebo, da stvari končno postaviš na svoje mesto. Ne boj se povedati, kaj si želiš – tvoja odločnost bo naredila večji vtis, kot pričakuješ. V ljubezni te lahko preseneti nepričakovana pozornost. Namig dneva: ne čakaj na dovoljenje za nekaj, kar si že dolgo želiš.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes si vzemi čas zase. Preveč energije si v zadnjem času namenjala drugim, zdaj pa je na vrsti tvoje udobje. Na finančnem področju se kaže zanimiva priložnost, vendar ne sprejemaj odločitev prehitro. V ljubezni: nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, morda na precej subtilen način.

Dvojčka

Tvoj telefon bi danes lahko postal precej zanimiv. Prihaja sporočilo, klic ali novica, ki ti bo spremenila načrte. Ne zapiraj se v svoje dvome – zaupaj prvemu občutku. Ljubezen: iskren pogovor lahko razjasni nekaj, kar te že nekaj časa bega.

Rak

Rakom se danes nasmiha sreča v ljubezni. Morda boš nenadoma spoznala, kaj si v resnici želiš, in tega spoznanja ne boš mogla več ignorirati. Pri delu ali študiju se bo pokazalo, da si bolj sposobna, kot si mislila. Tvoja moč danes: intuicija.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Pred levi je težaven dan. Morda se bodo znašli v težavah, sreče pa ne bodo imeli niti v odnosih. Zdi se, da lahko pride do izdaje oz. da je lahko njihovo zaupanje poteptano. Čas je, da se vprašate, ali ste morda zaupali napačni osebi?

Devica

Tvoj um bo danes iskal rešitve za vse, tudi za težave, ki pravzaprav niso tvoje. Poskusi spustiti nadzor in si dovoli preprosto uživati. Majhna sprememba načrta ti lahko prinese zelo prijetno presenečenje. Ljubezen: manj analiziranja, več občutenja.

Tehtnica

Pred tabo je dan odločitev. Nekdo bo od tebe želel jasen odgovor, ti pa boš skušala ugoditi vsem. Tokrat izberi sebe. Tisto, kar je dobro zate, ni nujno sebično. Romantično sporočilo dneva: prava oseba te ne bo silila, da se zmanjšaš, da bi se ona počutila večja.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekaj, kar si imela za zaključeno, se lahko danes ponovno pojavi. Ne pomeni nujno, da se moraš vrniti v preteklost – morda samo potrebuješ dokončen odgovor. Ljubezen: med tabo in določeno osebo je več kemije, kot si pripravljena priznati.

Strelec

Tvoj pustolovski duh bo danes zahteval spremembo. Spontan izlet, novo poznanstvo ali nepričakovan načrt ti lahko polepša dan. Ne zavrni povabila samo zato, ker se ne ujema s tvojim prvotnim načrtom. Sreča: prihaja, ko najmanj kompliciraš.

Kozorog

Danes se boš spomnila, koliko si že dosegla. Nekaj, kar se ti je še pred časom zdelo nedosegljivo, je zdaj precej bližje. Na osebnem področju pa si dovoli pokazati tudi mehkejšo plat. V ljubezni: ranljivost ti danes ne jemlje moči – prav nasprotno.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ideja, ki se ti bo danes porodila skoraj mimogrede, ima več potenciala, kot si misliš. Zapiši si jo. Pri odnosih pa ne poskušaj vedno razumeti vsega z razumom – nekaterih stvari se preprosto ne da razložiti. Presenečenje dneva: zanimivo srečanje na nepričakovanem mestu.

Ribi

Tvoja intuicija bo danes skoraj strašljivo natančna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, mu prisluhni, vendar ne sklepaj prehitro. Večer je idealen za glasbo, ustvarjanje, sprostitev ali romantičen trenutek. Ljubezen: nekdo si želi biti bližje tvojemu svetu.

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