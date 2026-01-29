Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje

Oven

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom – in skoraj ti bo uspelo. V službi se pokaže priložnost, da izstopaš, a pazi, da ne povoziš čustev drugih. V ljubezni se obeta pogovor, ki lahko prinese več bližine, če boš poslušala, ne le govorila.

Bik

Tvoje telo ti danes nekaj sporoča – morda potrebuje več počitka ali razvajanja. Delovni tempo bo umirjen, kar ti bo ustrezalo. Zvečer si vzemi čas zase: dobra hrana, mehka odeja in mir bodo tvoje majhne zmage dneva.

Dvojčka

Tvoj um bo danes deloval s hitrostjo svetlobe. Ideje se bodo kar vrstile, zato jih zapiši, sicer lahko pobegnejo. Nekdo te bo presenetil s komplimentom – sprejmi ga brez dvomov, zaslužiš si ga.

Rak

Lahko se zgodi, da te nekaj iz preteklosti rahlo zbode, a prav to ti bo pomagalo razumeti, kako zelo si zrasla. V ljubezni se obeta topel trenutek, če si boš dovolila ranljivost.

Lev

Danes boš v središču pozornosti, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoja samozavest bo nalezljiva. V službi se pokaže priložnost za priznanje ali pohvalo. V odnosih pa pazi, da ne zahtevaš preveč – tudi drugi imajo svoje meje.

Devica

Dan je odličen za urejanje – misli, načrtov in morda omare. Red ti bo prinesel notranji mir. Nekdo bo potreboval tvoj nasvet; daj ga nežno, brez kritike. Zvečer boš hrepenela po tišini in skodelici čaja.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med tem, kar moraš, in tem, kar želiš. Če boš poslušala svojo intuicijo, boš našla srednjo pot. V ljubezni je čas za iskren pogovor, tudi če je malce neprijeten – prinesel bo olajšanje.

Škorpijon

Tvoja notranja moč bo danes še posebej izrazita. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se bo nenadoma razjasnilo. Privlačnost bo povečana – pazi, komu daješ svojo energijo. Ni vsak vreden tvoje globine.

Strelec

Dan te bo vabil k razmišljanju o prihodnosti. Morda se pojavi želja po spremembi ali potovanju. V službi bodi previdna pri obljubah – ne prevzemi več, kot zmoreš. V ljubezni boš potrebovala več svobode kot običajno.

Kozorog

Tvoj dan bo produktiven, a nekoliko resen. Ne pozabi se tudi nasmehniti. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot boš opazila. Zvečer si dovoli malo razvajanja – tudi ti nisi stroj.

Vodnar

Tvoj rojstni čas se bliža in energija se že čuti. Danes boš bolj uporniška in samosvoja. Dobra ideja lahko pride iz nepričakovane smeri. V odnosih bodi jasna, namigi danes ne bodo delovali.

Ribi

Intuicija bo danes tvoja supermoč. Če imaš slab občutek glede nečesa, poskusi razjasniti zadevo. V ljubezni boš želela več nežnosti in topline.