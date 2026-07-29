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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenje danes čaka nov začetek

N. Č.
29. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekaj več potrpežljivosti, kot si je sicer vajena. Ne hiti z odločitvami, saj bo pravi odgovor prišel takrat, ko se boš nekoliko umirila. V ljubezni te čaka prijetno presenečenje, če boš pripravljena narediti prvi korak.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš izžarevala samozavest in toplino, zato bodo ljudje iskali tvojo družbo. Na delovnem področju se odpira priložnost za napredek ali pohvalo. Poskrbi tudi zase in si privošči nekaj, kar te resnično razveseli.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Dober dan je za nova poznanstva, učenje ali zanimive pogovore. Nekdo ti bo zaupal pomembno informacijo, ki ti bo koristila v prihodnjih tednih.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, vendar ti bodo pomagala bolje razumeti sebe in druge. Družinski odnosi bodo v ospredju. Večer prinaša prijeten občutek varnosti in topline.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo kot ustvarjen zate. Tvoja energija bo nalezljiva, zato boš brez težav navdušila ljudi okoli sebe. Če že dolgo razmišljaš o novem začetku, je pravi trenutek, da narediš prvi korak.

Devica

Podrobnosti bodo danes odločale o uspehu. Tvoja natančnost bo opažena in cenjena. Ne pozabi pa, da popolnost ni vedno potrebna – včasih je dovolj, da zaupaš svoji intuiciji.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med obveznostmi in željo po sprostitvi. Pogovor z osebo, ki ji zaupaš, ti bo pomagal razjasniti dvome. V ljubezni se obeta več nežnosti kot običajno.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja notranja moč bo danes še posebej izrazita. Ne dovoli, da bi te tuja mnenja odvrnila od tvojih ciljev. Zvečer si vzemi čas za mir in razmislek – prinesel ti bo pomemben odgovor.

Strelec

Pred tabo je živahen dan, poln novih idej in priložnosti. Nekdo bo navdušen nad tvojim optimizmom. Če načrtuješ krajši izlet ali druženje, bo odločitev več kot prava.

Kozorog

Vztrajnost se ti bo danes obrestovala. Čeprav boš imela občutek, da napreduješ počasi, bodo rezultati kmalu vidni. Na področju financ se obeta dobra novica ali koristna priložnost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln ustvarjalne energije. Zaupaj svojim zamislim, tudi če se drugim sprva zdijo nenavadne. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost in izvirnost bolj, kot pričakuješ.

Ribi

Poslušaj svoj notranji glas, saj te danes ne bo razočaral. Prijetno srečanje ali sporočilo ti lahko polepša dan. Večer je idealen za sprostitev, ustvarjanje ali čas z ljudmi, ki jih imaš rada.

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