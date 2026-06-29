Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki morajo zaupati svojim občutkom

Oven
Ponedeljek ti prinaša veliko zagona. Danes boš z lahkoto opravila tudi naloge, ki so se ti še včeraj zdele zahtevne. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga iskreno pohvalil.
Bik
Dan bo minil v znamenju potrpežljivosti in dobrih odločitev. Ne hiti, saj boš s premišljenim pristopom dosegla več. Zvečer si privošči trenutek miru.
Dvojčka
Tvoja komunikacija bo danes odlična. Pravi pogovor ob pravem času lahko odpre vrata novi priložnosti. Ostani odprta za nepričakovane ideje.
Rak
Danes bo pomembno, da zaupaš svojim občutkom. Čeprav bo okoli tebe veliko dogajanja, boš znala ohraniti notranji mir. Popoldne prinaša prijetno novico.
Lev
Tvoj optimizem bo nalezljiv. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in cenili tvoje iskrene besede. Na delovnem področju se kaže manjši, a pomemben uspeh.
Devica
Ponedeljek je kot ustvarjen za urejanje obveznosti. Ko boš opravila najpomembnejše naloge, boš občutila veliko zadovoljstvo. Ne pozabi nameniti časa tudi sebi.
Tehtnica
Dan bo ugoden za reševanje nesporazumov in sklepanje novih dogovorov. Tvoja umirjenost bo pomagala ustvariti prijetno vzdušje. Večer bo namenjen sprostitvi.
Škorpijon
Pred tabo je dan odločitev. Če boš poslušala svojo intuicijo, boš izbrala pravo smer. Nekdo ti bo izkazal zaupanje, ki ga nisi pričakovala.
Strelec
Dobra volja te bo spremljala na vsakem koraku. Dan je primeren za nove načrte in pogumne ideje. Kratek pogovor lahko prinese zanimivo priložnost.
Kozorog
Vztrajnost bo danes tvoja največja prednost. Če boš ostala osredotočena na cilj, boš naredila pomemben korak naprej. Večer bo idealen za počitek.
Vodnar
Ustvarjalna energija bo na vrhuncu. Ne boj se razmišljati drugače, saj prav v tem tiči tvoja prednost. Dan lahko prinese zanimivo poznanstvo.
Ribi
Danes boš s svojo prijaznostjo nekomu polepšala dan. Tudi sama boš deležna lepih besed in podpore. Večer bo miren in poln prijetnih občutkov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV