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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki morajo zaupati svojim občutkom

N. Č.
29. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ponedeljek ti prinaša veliko zagona. Danes boš z lahkoto opravila tudi naloge, ki so se ti še včeraj zdele zahtevne. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga iskreno pohvalil.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo minil v znamenju potrpežljivosti in dobrih odločitev. Ne hiti, saj boš s premišljenim pristopom dosegla več. Zvečer si privošči trenutek miru.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes odlična. Pravi pogovor ob pravem času lahko odpre vrata novi priložnosti. Ostani odprta za nepričakovane ideje.

Rak

Danes bo pomembno, da zaupaš svojim občutkom. Čeprav bo okoli tebe veliko dogajanja, boš znala ohraniti notranji mir. Popoldne prinaša prijetno novico.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoj optimizem bo nalezljiv. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in cenili tvoje iskrene besede. Na delovnem področju se kaže manjši, a pomemben uspeh.

Devica

Ponedeljek je kot ustvarjen za urejanje obveznosti. Ko boš opravila najpomembnejše naloge, boš občutila veliko zadovoljstvo. Ne pozabi nameniti časa tudi sebi.

Tehtnica

Dan bo ugoden za reševanje nesporazumov in sklepanje novih dogovorov. Tvoja umirjenost bo pomagala ustvariti prijetno vzdušje. Večer bo namenjen sprostitvi.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred tabo je dan odločitev. Če boš poslušala svojo intuicijo, boš izbrala pravo smer. Nekdo ti bo izkazal zaupanje, ki ga nisi pričakovala.

Strelec

Dobra volja te bo spremljala na vsakem koraku. Dan je primeren za nove načrte in pogumne ideje. Kratek pogovor lahko prinese zanimivo priložnost.

Kozorog

Vztrajnost bo danes tvoja največja prednost. Če boš ostala osredotočena na cilj, boš naredila pomemben korak naprej. Večer bo idealen za počitek.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ustvarjalna energija bo na vrhuncu. Ne boj se razmišljati drugače, saj prav v tem tiči tvoja prednost. Dan lahko prinese zanimivo poznanstvo.

Ribi

Danes boš s svojo prijaznostjo nekomu polepšala dan. Tudi sama boš deležna lepih besed in podpore. Večer bo miren in poln prijetnih občutkov.

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