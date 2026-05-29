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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti

N. Č.
29. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in spontanih odločitev. Nekdo v tvoji bližini bo občudoval tvojo samozavest, čeprav tega morda ne bo pokazal neposredno. V ljubezni si dovoli malo več nežnosti, saj ne more biti vse tekmovanje. Večer prinaša prijetno presenečenje.

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Bik

Petek bo zate mirnejši, kot si pričakovala. To je idealen trenutek za urejanje misli, doma ali odnosov, ki so v zadnjem času nekoliko obstali. Nekdo ti bo namenil kompliment, ki ti bo polepšal dan. Privošči si nekaj lepega brez slabe vesti.

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Dvojčka

Tvoj šarm bo danes skoraj nemogoče spregledati. Pogovori bodo lahkotni, zanimivi in polni novih idej. Pazljivo pri obljubah, saj boš hitro rekla preveč. V večernih urah se obeta nepričakovano sporočilo.

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Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno, a prav to ti bo pomagalo razumeti nekoga, ki ga imaš rada. Na področju dela ali obveznosti ne prevzemi vsega nase. Tvoje telo potrebuje več počitka, kot si priznavaš.

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Lev

Danes boš v središču pozornosti, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoja energija bo nalezljiva in nekdo bo želel preživeti več časa s tabo. V ljubezni se odpira možnost za iskren pogovor. Zvečer si vzemi trenutek samo zase.

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Devica

Tvoja organiziranost bo danes rešila več kot eno zapleteno situacijo. Nekdo bo poiskal tvoj nasvet, ker ti zaupa bolj, kot misliš. Ne analiziraj vsake malenkosti v odnosih včasih je dovolj občutek. Finančno se kaže dobra novica.

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Tehtnica

Dan bo lep za druženje, flirt in male užitke. Tvoja privlačnost bo danes še posebej izrazita. Če si samska, je mogoča zanimiva nova poznanstva. Če si v vezi, bo pravi trenutek za nekaj romantike.

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Škorpijon

Danes boš težko skrivala svoja prava čustva. Intuicija ti bo zelo dobro služila, posebej pri ljudeh, ki niso povsem iskreni. Nekdo iz preteklosti se lahko znova pojavi v tvojih mislih ali sporočilih. Poslušaj sebe, ne drugih.

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Strelec

Potreba po svobodi bo danes velika. Želela si boš spremembe, gibanja ali vsaj drugačnega ritma dneva. Dobra energija te spremlja pri novih idejah in spontanih načrtih. Večer bo idealen za smeh in družbo.

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Kozorog

Tvoja vztrajnost bo danes opažena. Nekdo občuduje tvojo moč, čeprav tega ne pove na glas. Poskusi nekoliko upočasniti tempo in si dovoli več lahkotnosti. V ljubezni se obeta stabilnost in občutek varnosti.

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Vodnar

Tvoje misli bodo danes hitre, ustvarjalne in nekoliko uporniške. Nekdo te bo želel prepričati v nekaj, a ti boš sledila svojemu občutku. Dober dan za nove začetke, spremembo videza ali spontan izlet. Ne boj se izstopati.

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Ribi

Dan bo čustveno nežen in nekoliko sanjav. Tvoja empatija bo danes mnogim v oporo, vendar ne pozabi nase. Ustvarjalnost bo močno poudarjena, zato si vzemi čas za glasbo, umetnost ali miren sprehod. Ljubezen prihaja skozi majhne geste.

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