Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce

29. 03. 2026 04.00
Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes začutiš potrebo po miru, čeprav ti to ni najbolj domače. Dovoli si upočasniti in samo biti. Nek odgovor, ki ga iščeš, pride ravno takrat, ko ne pritiskaš več.

Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom

Bik

Nedelja ti prinaša občutek topline in povezanosti. Čas z bližnjimi ali sama s sabo te bo napolnil bolj, kot pričakuješ. Nekdo ti lahko z majhno gesto polepša dan.

5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

Dvojčka

Misli bodo danes bolj umirjene, skoraj zasanjane. To je pravi trenutek, da razmisliš o stvareh, ki si jih med tednom potisnila na stran. V tišini se skriva jasnost.

Tako je videti Zala Djuric po porodu

Rak

Tvoje srce danes išče bližino in varnost. Dovoli si to potrebo brez zadržkov. Nek pogovor lahko poglobi odnos na zelo lep način.

To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Lev

Danes ni treba dokazovati ničesar. Ko spustiš potrebo po nadzoru, pride lahkotnost. Dovoli si uživati v trenutkih, ki niso popolni, a so resnični.

Velika novica za oboževalce šova Sanjski moški Hrvaške

Devica

Nedelja te nežno opominja, da ne rabiš imeti vsega pod nadzorom. Počitek ni izguba časa, ampak nuja. Če se ustaviš, se lahko zgodi nekaj nepričakovano lepega.

Samozavest ali samovšečnost: kako prepoznati razliko?

Tehtnica

Danes te vodi srce bolj kot razum. Ne analiziraj vsake malenkosti, ampak začuti, kaj ti daje mir. V tem odgovoru je več resnice, kot si misliš.

Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad

Škorpijon

Nekaj v tebi se danes umirja. Morda prvič po dolgem času začutiš jasnost. Sprejmi to kot znak, da si na pravi poti.

Umrla najstarejša manekenka na svetu

Strelec

Tvoja potreba po svobodi bo danes bolj notranja kot zunanja. Daj si prostor za misli, sanje in načrte. Nek navdih lahko preraste v nekaj večjega.

Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi

Kozorog

Danes se lahko zmehčaš bolj, kot si vajena. Čustva niso ovira, ampak vodilo. Če jim prisluhneš, boš razumela nekaj pomembnega o sebi.

Mlečni toniki: novi must-have za popoln videz steklene kože

Vodnar

Nedelja prinaša zanimiv uvid ali nenadno razumevanje. Nekaj, kar je bilo zmedeno, postane bolj jasno. Ostani odprta za te male "aha" trenutke.

Po težki bolezni je umrla, bila je obkrožena z ljubeznijo in družino

Ribi

Tvoja intuicija je danes izjemno nežna, a močna. Sledi ji brez dvoma. Dan je kot nalašč za ustvarjanje, sanjarjenje ali preprosto tišino.

horoskop dnevni horoskop
