Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce

Oven
Danes začutiš potrebo po miru, čeprav ti to ni najbolj domače. Dovoli si upočasniti in samo biti. Nek odgovor, ki ga iščeš, pride ravno takrat, ko ne pritiskaš več.
Bik
Nedelja ti prinaša občutek topline in povezanosti. Čas z bližnjimi ali sama s sabo te bo napolnil bolj, kot pričakuješ. Nekdo ti lahko z majhno gesto polepša dan.
Dvojčka
Misli bodo danes bolj umirjene, skoraj zasanjane. To je pravi trenutek, da razmisliš o stvareh, ki si jih med tednom potisnila na stran. V tišini se skriva jasnost.
Rak
Tvoje srce danes išče bližino in varnost. Dovoli si to potrebo brez zadržkov. Nek pogovor lahko poglobi odnos na zelo lep način.
Lev
Danes ni treba dokazovati ničesar. Ko spustiš potrebo po nadzoru, pride lahkotnost. Dovoli si uživati v trenutkih, ki niso popolni, a so resnični.
Devica
Nedelja te nežno opominja, da ne rabiš imeti vsega pod nadzorom. Počitek ni izguba časa, ampak nuja. Če se ustaviš, se lahko zgodi nekaj nepričakovano lepega.
Tehtnica
Danes te vodi srce bolj kot razum. Ne analiziraj vsake malenkosti, ampak začuti, kaj ti daje mir. V tem odgovoru je več resnice, kot si misliš.
Škorpijon
Nekaj v tebi se danes umirja. Morda prvič po dolgem času začutiš jasnost. Sprejmi to kot znak, da si na pravi poti.
Strelec
Tvoja potreba po svobodi bo danes bolj notranja kot zunanja. Daj si prostor za misli, sanje in načrte. Nek navdih lahko preraste v nekaj večjega.
Kozorog
Danes se lahko zmehčaš bolj, kot si vajena. Čustva niso ovira, ampak vodilo. Če jim prisluhneš, boš razumela nekaj pomembnega o sebi.
Vodnar
Nedelja prinaša zanimiv uvid ali nenadno razumevanje. Nekaj, kar je bilo zmedeno, postane bolj jasno. Ostani odprta za te male "aha" trenutke.
Ribi
Tvoja intuicija je danes izjemno nežna, a močna. Sledi ji brez dvoma. Dan je kot nalašč za ustvarjanje, sanjarjenje ali preprosto tišino.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV