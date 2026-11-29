Oven

Nedelja vas bo spodbudila, da za trenutek stopite korak nazaj in pogledate, koliko ste v zadnjem času že dosegle. Ni vam treba biti ves čas v pogonu. Dan bo najlepši, če ga boste preživele v družbi ljudi, ob katerih ste lahko povsem svoje.

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Bik

Danes boste uživale v majhnih stvareh. Dober obrok, sprehod ali miren pogovor vam lahko prinesejo več zadovoljstva kot veliki načrti. Nekdo vas bo prijetno presenetil s pozornostjo, ki je niste pričakovale.

Dvojčka

V ospredju bodo odnosi. Morda boste želele slišati nekoga, s katerim se že nekaj časa niste pogovarjale. Zvezde vam svetujejo, da naredite prvi korak. Iskren pogovor lahko razjasni marsikaj.

Rak

Nedelja bo umirjena in čustveno topla. Čas z družino ali najbližjimi vam bo napolnil baterije. Če vas v zadnjem času skrbi neka odločitev, boste danes dobile občutek, da se stvari razvijajo v pravo smer.

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Lev

Dan vam prinaša veliko pozitivne energije. Želele si boste gibanja, druženja in novih doživetij. Samske bi lahko pritegnila oseba, ki na prvi pogled ni vaš običajni tip, a vas bo navdušila s svojo osebnostjo.

Devica

Danes ne hitite. Čeprav bi rade imele vse pod nadzorom, si dovolite nekoliko več sproščenosti. Popoldne je odličen čas za pripravo načrtov za december ali za razmislek o ciljih, ki jih želite doseči pred koncem leta.

Tehtnica

Pred vami je prijeten dan, poln harmonije. Dobro se boste počutile v družbi prijateljev ali partnerja, prav tako pa boste uživale tudi v trenutkih zase. Nekdo bo cenil vašo sposobnost, da vedno najdete pravo besedo.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo močna kot že dolgo ne. Če morate sprejeti odločitev, poslušajte svoj notranji glas. Zvečer si privoščite nekaj razvajanja, saj ste si po napornem obdobju zaslužile nekaj pozornosti.

Strelec

Nedelja bo polna optimizma. Razmišljale boste o prihodnosti, potovanjih ali idejah, ki jih želite uresničiti v prihajajočem letu. Ne bojte se sanjati na veliko, saj bo ena od teh zamisli kmalu dobila konkretno obliko.

Kozorog

Dan bo idealen za počitek in pripravo na nov teden. Občutek boste imele, da se določene stvari premikajo počasneje, kot bi si želele, vendar ne dvomite vase. Potrpežljivost bo kmalu poplačana.

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Vodnar

Danes boste polne ustvarjalnih zamisli. Navdih lahko najdete v pogovoru, knjigi ali naključnem dogodku. Zapišite si ideje, ki se vam bodo porodile, saj bi se lahko izkazale za zelo dragocene.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes vaša največja prednost. Lažje boste razumele ljudi okoli sebe in zaznale stvari, ki drugim uidejo. Večer bo kot nalašč za sprostitev, dober film ali pogovor z osebo, ki vam veliko pomeni.