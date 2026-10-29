Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline

Oven

Danes boste polni energije in želje po akciji. Čeprav boste želeli stvari opraviti čim hitreje, si vzemite trenutek za premislek, preden sprejmete pomembno odločitev. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje, ki vam bo polepšalo večer.

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Bik

Vaša potrpežljivost bo danes poplačana. Nekaj, v kar ste vlagali veliko časa in truda, bo končno pokazalo prve rezultate. V ljubezenskih odnosih si dovolite več iskrenosti, saj bo odprt pogovor prinesel olajšanje.

Dvojčka

Dan bo dinamičen in poln zanimivih srečanj. Nekdo vam bo predstavil idejo, ki bo v vas prebudila radovednost. Na področju čustev bodite previdni, da ne boste prehitro sklepali o namenih druge osebe.

Rak

Danes boste še posebej občutljivi za potrebe drugih. Čeprav boste želeli pomagati vsem okoli sebe, ne pozabite tudi nase. Večer je kot nalašč za sprostitev doma ali druženje z osebami, ki vas napolnijo s pozitivno energijo.

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Lev

Pred vami je dan, ko boste težko ostali neopaženi. Vaša samozavest bo privlačila ljudi, zato izkoristite priložnost za pomembne pogovore ali predstavitve. Romantične iskrice se lahko zanetijo tam, kjer jih najmanj pričakujete.

Devica

Podrobnosti bodo danes izjemno pomembne. Nekaj, kar bo drugim ušlo izpred oči, boste opazili prav vi. Pri delu lahko naredite velik vtis, če boste zaupali svojemu občutku. Ne zanemarite pa počitka.

Tehtnica

Dan je ugoden za odnose vseh vrst. Če je med vami in nekom v zadnjem času prišlo do nesporazuma, je zdaj pravi trenutek za spravo. V ljubezni se obeta več topline in občutka povezanosti.

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Škorpijon

Intuicija vas danes ne bo pustila na cedilu. Zaupajte občutkom, tudi če si jih ne boste znali takoj razložiti. Nekdo v vaši bližini vam bo pokazal, koliko mu pomenite. Večer prinaša možnost globokega pogovora.

Strelec

Vaš optimizem bo nalezljiv. Danes boste navdih mnogim okoli sebe, zato ne skrivajte svojih idej. Če razmišljate o potovanju, učenju ali novem projektu, je čas za prve korake. Ljubezen bo razigrana in lahkotna.

Kozorog

Osredotočenost bo vaša največja prednost. Čeprav boste imeli veliko obveznosti, jih boste uspešno razporedili. Finančne zadeve zahtevajo nekoliko več pozornosti, zato se izogibajte impulzivnim nakupom.

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Vodnar

Danes boste razmišljali drugače kot večina, kar se lahko izkaže za veliko prednost. Ne bojte se izraziti svojega mnenja. Prijateljski pogovor bi se lahko nepričakovano razvil v nekaj več.

Ribi

Dan bo obarvan z ustvarjalno energijo. Dovolite si sanjati nekoliko bolj na veliko in prisluhnite svojim željam. Nekdo vas bo spodbudil, da naredite korak, ki ga že dolgo odlašate. V ljubezni vas čaka prijeten občutek varnosti in bližine.