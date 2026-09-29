Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost

Oven

Danes boš čutila več zagona kot običajno. Nekaj, kar si pred kratkim odlagala, bo nenadoma dobilo smisel. V ljubezni ne skrivaj preveč svojih občutkov – iskren pogovor ti lahko prinese prijetno presenečenje.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Mirnejši tempo ti bo danes bolj ustrezal. Ne pusti, da te tuje skrbi potegnejo v nepotreben stres. Na področju ljubezni se obeta topel trenutek, morda tudi sporočilo osebe, na katero že nekaj časa misliš.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes še posebej privlačna. Ljudje bodo poslušali, kar imaš povedati, zato je pravi čas za pogovor, dogovor ali novo idejo. Samske Dvojčice lahko preseneti zanimivo poznanstvo.

Rak

Dan bo nekoliko bolj čustven, vendar na lep način. Nekdo ti bo pokazal, da mu je resnično mar zate. Pri delu ali denarju ne sprejemaj odločitev prehitro – nekaj se bo razjasnilo že v naslednjih dneh.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš opažena, tudi če se za to ne boš posebej trudila. Tvoja samozavest bo pritegnila pozornost in mogoče je, da boš prejela kompliment, ki ti bo ostal v mislih. V ljubezni si dovoli malo spontanosti.

Devica

September ti prinaša občutek, da moraš vse urediti, danes pa ti zvezde svetujejo nasprotno – nekaj lahko tudi počaka. V odnosih bo pomembna majhna gesta. Ne podcenjuj moči prijaznih besed.

Tehtnica

Pred tabo je prijeten dan, posebej na področju odnosov. Nekdo bo morda pokazal več zanimanja, kot si pričakovala. Če si v zvezi, bo iskren pogovor poglobil bližino.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če boš imela občutek, da ti nekdo ne pove vsega, si vzemi čas in opazuj, preden sklepaš. Zvečer se obeta trenutek, ko boš končno dobila odgovor na vprašanje, ki te že nekaj časa zaposluje.

Strelec

V tebi se prebuja želja po spremembi. Morda bo to majhna odločitev, morda načrt za nekaj večjega, vendar bo pomembno, da narediš prvi korak. Ljubezen je danes povezana s spontanostjo in smehom.

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar se bo izkazalo, da je lahko tudi nepričakovan načrt čudovit. Na finančnem področju bodi premišljena. V ljubezni pa si lahko privoščiš nekoliko več nežnosti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nova ideja ali nenavaden pogovor ti lahko odpre zanimivo možnost. Nekdo iz tvoje okolice te vidi drugače, kot si predstavljaš. Če si samska, bodi pozorna na osebo, s katero se boš danes veliko smejala.

Ribi

Danes si boš želela pozornosti. Lažje boš razumela razpoloženje drugih, vendar pazi, da njihovih težav ne vzameš nase. Ljubezensko področje prinaša nežno energijo in možnost prijetnega presenečenja.