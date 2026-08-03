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Horoskop

Dnevni horoskop: Rake čaka bližina, device potrebujejo čas zase

N. Č.
03. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nov teden boš začela odločno in z veliko energije. Naloge, ki so se še včeraj zdele zahtevne, bodo danes precej lažje obvladljive. V službi ali pri študiju zaupaj svojim sposobnostim, v ljubezni pa si vzemi čas za iskren pogovor, ki lahko razjasni nesporazum.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek te bo spomnil, da ni treba hiteti. Če si boš delo dobro organizirala, boš brez težav opravila vse pomembne obveznosti. Nekdo ti bo namenil lepo pohvalo, ki ti bo polepšala dan. Večer nameni sprostitvi in počitku.

Dvojčka

Dan bo poln dogajanja in zanimivih srečanj. Tvoja komunikativnost bo danes tvoja največja prednost, zato se ne boj izraziti svojih idej. Možno je tudi nepričakovano sporočilo, ki ti bo narisalo nasmeh na obraz.

Rak

Danes bo pomembno, da postaviš meje in ne prevzameš odgovornosti za vse okoli sebe. Ko boš poskrbela zase, boš lažje pomagala tudi drugim. V ljubezni se obeta prijeten trenutek bližine, ki bo okrepil zaupanje.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes prišla še posebej do izraza. Ljudje bodo iskali tvoje mnenje in cenili tvojo odločnost. Če razmišljaš o novi poti ali spremembi, začni zbirati informacije – prvi koraki bodo obetavni.

Devica

Dan bo primeren za načrtovanje in urejanje pomembnih zadev. Tvoja natančnost bo opažena, zato lahko pričakuješ priznanje za svoj trud. Ne pozabi pa si vzeti nekaj minut zase, saj bo tudi kratek odmor izboljšal tvojo učinkovitost.

Tehtnica

Ponedeljek bo prinesel priložnost za nov začetek na področju, ki ti veliko pomeni. Ne odlašaj z odločitvijo samo zato, ker želiš ugoditi vsem. Poslušaj svoje srce in izberi pot, ki te navdihuje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo od tebe zahteval zbranost, vendar bo trud bogato poplačan. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo dobilo preprosto rešitev. V osebnih odnosih bo največ pomenila iskrenost, tudi če bo pogovor nekoliko težji.

Strelec

Tvoja radovednost bo danes vodila do zanimivih odkritij. Ne zavrni priložnosti za učenje ali novo izkušnjo. Dobra volja bo nalezljiva in hitro boš ustvarila prijetno vzdušje med ljudmi, s katerimi boš preživela dan.

Kozorog

Dan bo uspešen, če se boš osredotočila na najpomembnejše naloge. Ne dovoli, da te zmotijo nepomembne podrobnosti. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost in ti izkazal več zaupanja, kot si pričakovala.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prebudil tvojo ustvarjalnost. Ideja, ki se ti bo porodila mimogrede, ima veliko večji potencial, kot se bo zdelo na prvi pogled. V odnosih bodi odprta za drugačna mnenja – iz njih se lahko veliko naučiš.

Ribi

Začetek tedna bo mirnejši, kot si pričakovala, in prav to ti bo omogočilo, da se bolje osredotočiš na svoje cilje. Intuicija te bo usmerila v pravo smer, zato ji zaupaj. Večer bo primeren za sproščeno druženje ali trenutke, ki jih boš namenila samo sebi.

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