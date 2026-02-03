Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce

N. Č.
03. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš imela občutek, da moraš vse narediti sama – pa ni treba. Nekdo ti želi pomagati, samo pusti mu blizu. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki te bo pomiril bolj, kot pričakuješ.

Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Preberi še
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju

Bik

Tvoja potrpežljivost bo danes nagrajena. Nekaj, kar se je vleklo že dolgo, se končno premakne v pravo smer. Zvečer si privošči nekaj lepega – morda dobro hrano ali mehko odejo in mir.

Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Preberi še
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami

Dvojčka

Tvoj um bo hiter kot strela, a srce bo želelo počasnejši tempo. Ne preskakuj občutkov. Dan je idealen za pisanje, pogovor ali nepričakovano sporočilo, ki ti polepša dan.

Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Preberi še
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni

Rak

Danes boš bolj občutljiva kot običajno, a prav v tem je tvoja moč. Poslušaj intuicijo, še posebej pri družinskih zadevah. Nekdo te potrebuje – in ti to že veš.

Tako lepa je hči italijanske igralke
Preberi še
Tako lepa je hči italijanske igralke

Lev

Tvoja samozavest bo danes magnet za pozornost. V službi ali šoli boš opazna, tudi če tega ne boš posebej iskala. V ljubezni se obeta drobna gesta, ki bo imela velik pomen.

Manekenka je le malo prepustila domišljiji
Preberi še
Manekenka je le malo prepustila domišljiji

Devica

Dan bo ugoden za urejanje – misli, prostor ali odnose. Če si dolgo nekaj zadrževala v sebi, je danes pravi čas, da to izrečeš mirno in jasno. 

Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Preberi še
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov

Tehtnica

Ravnovesje danes ne bo prišlo samo od sebe – morala se boš odločiti zanj. Nekdo bo želel več tvoje pozornosti. Vprašaj se, kaj si res želiš, ne kaj se od tebe pričakuje.

Razstrupljanje z vadbo? Da, a ne le s potenjem
Preberi še
Razstrupljanje z vadbo? Da, a ne le s potenjem

Škorpijon

Čustva bodo globoka in intenzivna. Nekaj resnic pride na površje – in prav je tako. Ne boj se pogledati vase. Danes lahko narediš pomemben notranji premik.

Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Preberi še
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna

Strelec

V tebi bo želja po spremembi, potovanju ali vsaj drugačni rutini. Če ne moreš kam iti, spremeni pogled na to, kar imaš. Smeh bo tvoj najboljši zaveznik.

Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Preberi še
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

Kozorog

Odgovornosti bo danes veliko, a ti jih znaš nositi. Pazi le, da ne pozabiš nase. Nekdo te občuduje bolj, kot misliš – morda je čas, da to tudi opaziš.

Nuša Šebjanič osvaja Balkan
Preberi še
Nuša Šebjanič osvaja Balkan

Vodnar

Tvoja drugačnost bo danes še posebej izrazita. Dober dan za ustvarjalnost, nenavadne ideje in pogovor z nekom, ki razmišlja podobno kot ti. Ljubezen se lahko začne iz prijateljstva.

Staromodni kos, ki se vrača nazaj v modo
Preberi še
Staromodni kos, ki se vrača nazaj v modo

Ribi

Dan bo nežen, a poln simbolov. Sanje, glasba ali naključen stavek ti lahko dajo pomembno sporočilo. Poslušaj svoje srce – danes govori glasneje kot razum.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496