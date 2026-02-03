Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce

Oven

Danes boš imela občutek, da moraš vse narediti sama – pa ni treba. Nekdo ti želi pomagati, samo pusti mu blizu. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki te bo pomiril bolj, kot pričakuješ.

Bik

Tvoja potrpežljivost bo danes nagrajena. Nekaj, kar se je vleklo že dolgo, se končno premakne v pravo smer. Zvečer si privošči nekaj lepega – morda dobro hrano ali mehko odejo in mir.

Dvojčka

Tvoj um bo hiter kot strela, a srce bo želelo počasnejši tempo. Ne preskakuj občutkov. Dan je idealen za pisanje, pogovor ali nepričakovano sporočilo, ki ti polepša dan.

Rak

Danes boš bolj občutljiva kot običajno, a prav v tem je tvoja moč. Poslušaj intuicijo, še posebej pri družinskih zadevah. Nekdo te potrebuje – in ti to že veš.

Lev

Tvoja samozavest bo danes magnet za pozornost. V službi ali šoli boš opazna, tudi če tega ne boš posebej iskala. V ljubezni se obeta drobna gesta, ki bo imela velik pomen.

Devica

Dan bo ugoden za urejanje – misli, prostor ali odnose. Če si dolgo nekaj zadrževala v sebi, je danes pravi čas, da to izrečeš mirno in jasno.

Tehtnica

Ravnovesje danes ne bo prišlo samo od sebe – morala se boš odločiti zanj. Nekdo bo želel več tvoje pozornosti. Vprašaj se, kaj si res želiš, ne kaj se od tebe pričakuje.

Škorpijon

Čustva bodo globoka in intenzivna. Nekaj resnic pride na površje – in prav je tako. Ne boj se pogledati vase. Danes lahko narediš pomemben notranji premik.

Strelec

V tebi bo želja po spremembi, potovanju ali vsaj drugačni rutini. Če ne moreš kam iti, spremeni pogled na to, kar imaš. Smeh bo tvoj najboljši zaveznik.

Kozorog

Odgovornosti bo danes veliko, a ti jih znaš nositi. Pazi le, da ne pozabiš nase. Nekdo te občuduje bolj, kot misliš – morda je čas, da to tudi opaziš.

Vodnar

Tvoja drugačnost bo danes še posebej izrazita. Dober dan za ustvarjalnost, nenavadne ideje in pogovor z nekom, ki razmišlja podobno kot ti. Ljubezen se lahko začne iz prijateljstva.

Ribi

Dan bo nežen, a poln simbolov. Sanje, glasba ali naključen stavek ti lahko dajo pomembno sporočilo. Poslušaj svoje srce – danes govori glasneje kot razum.