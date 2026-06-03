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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Rake čaka olajšanje, levi so karizmatični

N. Č.
03. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes te vodi močna notranja iskrica, ki te spodbuja, da narediš korak naprej, tudi tam, kjer si prej oklevala. V odnosih boš želela več jasnosti, zato boš brez težav povedala, kaj čutiš. Popoldne prinese prijetno presenečenje, ki ti dvigne samozavest.

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Bik

Dan te obdaja z mehko, stabilno energijo, ki ti pomaga, da se prizemljiš in najdeš svoj ritem. Nekdo ti bo danes pokazal, da te ceni bolj, kot si misliš. V službi pa se pojavi priložnost, ki zahteva malo poguma a ti ga imaš več kot dovolj.

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Dvojčka

Tvoj um je danes izjemno oster, zato boš hitro našla rešitve, ki so drugim skrite. V komunikaciji boš blestela, še posebej pri pogovorih, ki zahtevajo iskrenost. Nekdo ti bo zastavil vprašanje, ki te preseneti, a ti odpre zanimivo pot naprej.

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Rak

Čustva so danes bolj jasna in manj naporna kot prejšnje dni. Nekaj, kar te je tiščalo, se končno razjasni in ti prinese občutek olajšanja. Zvečer si privošči nekaj nežnega tvoje telo in srce bosta hvaležna.

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Lev

Tvoja karizma je danes skoraj otipljiva, zato boš pritegnila pozornost, tudi če tega ne iščeš. V ljubezni se pojavi trenutek, ki ti pokaže, da si vredna več, kot si včasih misliš. V službi pa boš želela narediti stvari po svoje in prav je tako.

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Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a življenje ti bo pokazalo, da je spontanost včasih najboljša rešitev. Nekdo ti bo ponudil pomoč, ki bo prišla ob pravem času. Zvečer se ti odpre prostor za mir, ki ga že nekaj časa potrebuješ.

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Tehtnica

Dan je harmoničen, a z drobnimi izzivi v komunikaciji, ki te bodo spodbudili k več potrpežljivosti. V odnosih boš želela več topline in iskrenosti in danes jo lahko tudi dobiš. Nekdo ti bo pokazal, da te razume bolje, kot si mislila.

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Škorpijon

Tvoja intuicija je danes izjemno močna, zato boš hitro zaznala, kaj se dogaja pod površjem. Nekaj, kar si slutila, se potrdi in ti prinese občutek notranje moči. V ljubezni boš želela več globine in danes jo lahko ustvariš.

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Strelec

Tvoja energija je igriva in optimistična, zato boš danes zlahka navdihnila druge. Dan je idealen za nove ideje, kratek izlet ali spontano odločitev. Nekdo ti bo dal kompliment, ki ti polepša dan in te spomni, kako svetla si.

Strelec
Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Danes si izjemno fokusirana, zato boš opravila več, kot si načrtovala. Nek projekt se premakne naprej hitreje, kot si pričakovala, kar ti povrne občutek nadzora. V ljubezni pa boš želela stabilnost in prav je, da to tudi zahtevaš.

Vodnar

Dan je poln navdiha in novih idej, ki te bodo spodbudile k ustvarjalnosti. Nekdo ti bo predstavil zamisel, ki te preseneti in ti odpre nov pogled na stvari. V odnosih boš želela več svobode, a brez oddaljevanja in to je danes povsem mogoče.

Ribi

Danes si mehka, intuitivna in ustvarjalna, zato boš zlahka začutila potrebe drugih. Nekdo bo cenil tvojo toplino in ti to tudi pokazal. V službi pa se izkaže, da tvoja nežnost ni slabost, ampak tvoja največja prednost.

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