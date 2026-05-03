Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, misli dvojčkov so razpršene

N. Č.
03. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes čutiš notranji nemir, ki te žene k spremembam. Ne ignoriraj ga. V ljubezni se lahko stvari razjasnijo, če si pripravljena povedati, kaj zares čutiš.

Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Tvoj fokus je na stabilnosti, a danes te lahko preseneti nekaj nepričakovanega. Sprejmi to kot priložnost. Nekdo ti želi stati ob strani – dovoli si sprejeti pomoč.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes razpršene, zato si vzemi čas za prioritete. Pomemben pogovor ti lahko odpre oči. Poslušaj tudi med vrsticami.

Rak

Danes si še posebej čustvena, a v tem je tudi tvoja moč. Sledi občutkom, saj te vodijo k pravim ljudem. V ljubezni se obeta toplina.

Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija je magnetna, a danes ne potrebuješ dokazovanja. Dovolj je, da si to, kar si. Nekdo te opazuje z občudovanjem, bolj kot si misliš.

Devica

Dan je primeren za zaključevanje odprtih zadev. Občutek olajšanja bo velik. V odnosih pa bodi manj kritična – tudi do sebe.

Tehtnica

Tvoje srce išče ravnovesje in danes ga lahko najdeš. Prijetno druženje ali spontan trenutek ti lahko polepša dan. Sledi lepoti v malih stvareh.

Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan prinaša globlje uvide in morda tudi razkritje nečesa, kar je bilo skrito. Ne ustraši se resnice. V ljubezni bodi pogumna.

Strelec

Tvoja želja po gibanju in spremembi je močna. Če lahko, se odpravi nekam, kjer se počutiš svobodno. Nova ideja te lahko navduši.

Kozorog

Danes razmišljaš dolgoročno, kar ti daje prednost. A ne pozabi tudi na sedanjost. Nekdo si želi tvoje bližine, ne le tvoje zanesljivosti.

Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost pride danes do izraza. Ne zadržuj idej zase. V odnosih bodi bolj odprta – presenečena boš nad odzivom.

Ribi

Danes si močno povezana s svojo intuicijo. Zaupaj ji, tudi če logika pravi drugače. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nežnega in lepega.

