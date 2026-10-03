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Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka velika sreča v ljubezni

N. Č.
03. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Dan bo kot nalašč za nove začetke. Nekdo vas lahko preseneti z zanimivim predlogom, ki ga ne zavrnite prehitro. V ljubezni bodite bolj neposredni, saj bodo iskrene besede dosegle več kot ugibanja. Zvečer si privoščite nekaj časa zase.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boste hrepeneli po miru in stabilnosti. Čeprav vas bodo drugi želeli potegniti v svoje zaplete, ostanite zvesti svojim prioritetam. Na ljubezenskem področju se obeta prijeten pogovor, ki bo razjasnil nekaj neizrečenega.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln sporočil, srečanj in zanimivih idej. Nekdo vas bo navdušil s svojim pogledom na svet. V ljubezni ne analizirajte vsake podrobnosti, ampak poslušajte svojo intuicijo. Nasmeh bo vaše najmočnejše orožje.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Prav zato je pomembno, da si vzamete trenutek za razmislek, preden sprejmete pomembno odločitev. V partnerskem odnosu se obeta več topline in bližine.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju boste, tudi če tega ne boste načrtovali. Ljudje bodo iskali vaše mnenje in podporo. To je odličen dan za druženje, zmenke ali manjše osebne zmage. Ne pozabite pa prisluhniti tudi drugim.

Devica

Dan bo primeren za urejanje stvari, ki ste jih odlagali. Vaša organiziranost vam bo prišla še posebej prav. Nekdo bo opazil vaš trud in ga tudi pohvalil. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Tehtnica

Energija dneva vam bo zelo naklonjena. Počutili se boste samozavestno in privlačno, kar bodo opazili tudi drugi. Če razmišljate o spremembi videza ali osvežitvi garderobe, je danes dober dan za navdih.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Skrivnosti in neodgovorjena vprašanja vas bodo nekoliko vznemirjala, a odgovori prihajajo hitreje, kot mislite. Bodite pozorni na drobne znake in naključja. V ljubezni bo pomembno zaupanje.

Strelec

Želja po svobodi in novih doživetjih bo močna. Če si lahko privoščite krajši izlet ali spremembo rutine, jo izkoristite. Nekdo iz vaše okolice vas bo navdihnil, da naredite korak, o katerem že dolgo razmišljate.

Kozorog

Danes boste osredotočeni na cilje in prihodnost. Dobra novica je, da se bo vaš trud začel obrestovati. V odnosih poskusite biti nekoliko bolj spontani. Ni treba, da imate vedno vse pod nadzorom.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nepričakovan pogovor vam lahko odpre povsem novo perspektivo. Dan je ugoden za ustvarjalnost, načrtovanje in druženje s podobno mislečimi ljudmi. V ljubezni bodite odprti za drobne, a pomembne geste.

Ribi

Dan bo prinesel več občutka notranjega miru. Zaupajte svojim občutkom, saj vas bodo vodili v pravo smer. Na ljubezenskem področju se obeta lep trenutek, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Posvetite več pozornosti tudi svojemu počutju.

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