Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje

Oven
Danes boš čutila potrebo po gibanju in akciji. Ne zadržuj se – naredi prvi korak, tudi če ni popoln. Nekdo v tvoji bližini občuduje tvoj pogum bolj, kot si misliš.
Bik
Upočasni tempo. Dan je kot ustvarjen za male užitke – dobra kava, prijeten pogovor, dotik. V teh trenutkih se skriva odgovor, ki ga iščeš.
Dvojčka
Besede bodo danes tvoja moč. Pogovor, ki ga odlašaš, lahko prinese olajšanje. Govori iskreno, a nežno – tvoje misli imajo težo.
Rak
Tvoje srce danes vodi. Morda boš bolj občutljiva, a ravno v tem je tvoja moč. Dovoli si čutiti – in ne skrivaj tega pred drugimi.
Lev
Dan ti ponuja priložnost, da zasiješ – a ne zaradi pozornosti, temveč zaradi pristnosti. Ko si resnično ti, se stvari same odpirajo.
Devica
Misli se lahko vrtijo hitreje kot običajno. Poskusi jih umiriti z majhnimi koraki – seznam, sprehod ali tišina ti bodo pomagali najti fokus.
Tehtnica
Danes iščeš ravnovesje med tem, kar daješ, in tem, kar prejemaš. Ne boj se postaviti meje – to ni sebičnost, ampak skrb zase.
Škorpijon
Nekaj globokega se prebuja v tebi. Intuicija je močna, skoraj skrivnostna. Zaupaj ji, tudi če ne znaš vsega razložiti.
Strelec
Tvoje misli bežijo proti prihodnosti. Sanjaj – a ne pozabi, da se prvi korak začne danes. Majhna akcija lahko sproži veliko spremembo.
Kozorog
Dan te vabi, da za trenutek odložiš nadzor. Ni treba, da imaš vse odgovore. Včasih se stvari razpletejo same, če jim pustiš prostor.
Vodnar
Nenavadna ideja ali pogovor te lahko danes navdihne. Ne ignoriraj tega – v tem je nekaj, kar lahko preraste v nekaj večjega.
Ribi
Danes si še posebej povezana s svojo notranjostjo. Ustvarjalnost in sanje imajo močan vpliv – zapiši jih ali izrazi na svoj način.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV