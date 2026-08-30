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Horoskop

Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan

N. Č.
30. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes si boš zaželela miru, a življenje ti bo ponudilo nekaj povsem drugega. Nepričakovano povabilo ali spontana ideja ti lahko polepša dan. Ne razmišljaj predolgo – včasih je najboljša odločitev tista, ki jo sprejmeš s srcem. Ljubezen: nekdo čaka, da narediš prvi korak.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja ti prinaša željo po udobju in prijetni družbi. Privošči si nekaj, kar že dolgo odlašaš, pa naj bo to dobro kosilo, sprehod ali lenobno popoldne. Denar: danes se izogni nakupovanju iz dolgčasa. Ljubezen: lep trenutek se lahko rodi iz čisto običajnega pogovora.

Dvojčka

Tvoja glava bo danes polna idej, načrtov in vprašanj. Ena od njih bo še posebej zanimiva – ne pusti, da jo odrineš kot trenutno muho. Nekdo iz tvoje preteklosti se lahko ponovno oglasi. Ljubezen: pred tabo je pogovor, ki bi lahko marsikaj spremenil.

Rak

Danes boš potrebovala občutek domačnosti in varnosti. Družina ali oseba, ki ti veliko pomeni, ti lahko podari trenutek, ki si ga boš zapomnila. Če si bila zadnje dni preveč obremenjena, si dovoli popolnoma odklopiti. Ljubezen: nežnost bo povedala več kot tisoč besed.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nedelja ti prinaša posebno energijo. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav tega nisi pričakovala. Dan je odličen za druženje, urejanje sebe ali načrtovanje nečesa, česar se že dolgo veseliš. Ljubezen: privlačnost med tabo in določeno osebo bo danes težko skriti.

Devica

Danes pospravljanje lahko počaka. Tudi če boš našla deset stvari, ki bi jih bilo treba urediti, si privošči dan brez občutka dolžnosti. Denar: dobra novica ali zanimiva ideja za prihodnji zaslužek. Ljubezen: ne išči skritih pomenov tam, kjer jih morda ni.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnotežje med tem, kar želiš ti, in tem, kar pričakujejo drugi. Tokrat si dovoli biti malo bolj sebična. Tvoje razpoloženje se bo izboljšalo takoj, ko boš naredila nekaj samo zase. Ljubezen: iskren nasmeh lahko sproži precej več, kot pričakuješ.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekaj ti bo danes govorilo, naj zaupaš svojemu občutku. Poslušaj ga. Ni ti treba razkriti vseh svojih načrtov drugim. Nekatere stvari so lepše, če jih nekaj časa obdržiš zase. Ljubezen: med vrsticami boš zaznala nekaj zelo zanimivega.

Strelec

Danes boš težko ostala pri miru. Želela si boš nekam iti, nekaj doživeti ali preprosto pobegniti od rutine. Če dobiš zanimivo ponudbo, jo vsaj premisli. Sreča: povezana je z nečim nepričakovanim. Ljubezen: spontani trenutek lahko postane najboljši del dneva.

Kozorog

Nedelja ti bo pokazala, da ni treba ves čas biti močna in imeti vsega pod nadzorom. Dovoli si počitek in sprejmi pomoč, če ti jo nekdo ponudi. Denar: ostani premišljena, vendar ne bodi prestroga do sebe. Ljubezen: nekdo ti želi pokazati, da se lahko nanj zaneseš.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja drugačnost bo danes tvoja največja prednost. Nekdo bo cenil prav to, kar se ti včasih zdi nenavadno pri tebi. Dan je primeren za ustvarjanje, druženje in nove ideje. Ljubezen: zanimiv pogovor se lahko nepričakovano spremeni v flirt.

Ribi

Nedelja bo zate precej čustvena, vendar na lep način. Spomnila se boš nečesa, kar ti je nekoč veliko pomenilo, in ugotovila, kako zelo si se od takrat spremenila. Ljubezen: pred tabo je topel trenutek, ki ti bo povrnil vero v nekaj lepega. Sreča: poslušaj intuicijo.

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