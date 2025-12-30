Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni

Oven

Dan te spodbuja, da se za trenutek ustaviš. Ni ti treba vedno hiteti naprej. Pogovor z bližnjo osebo ti lahko odpre povsem nov pogled na situacijo, ki te že nekaj časa zaposluje.

Bik

Čutiš potrebo po varnosti in toplini. Dan je kot nalašč za razvajanje – dobro hrano, mehko odejo ali kratek sprehod. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost in ti to tudi pokazal.

Dvojčka

Misli ti letijo v vse smeri, a prav v tem je tvoja prednost. Zapiši idejo, ki se pojavi mimogrede – lahko se izkaže za zelo uporabno v začetku novega leta.

Rak

Čustva so danes globlja kot običajno. Dovoli si jih začutiti, brez slabe vesti. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi – vprašaj se, ali si pripravljena odpreti ta vrata.

Lev

V ospredju si, tudi če tega ne iščeš. Tvoja prisotnost ogreje prostor. Dan je primeren za pohvalo same sebe – prehodila si dolgo pot in to ni majhna stvar.

Devica

Podrobnosti ti danes veliko pomenijo. Urejanje, čiščenje ali načrtovanje te pomiri. Zvečer pa si privošči nekaj spontanega – presenečenje ti bo dobro delo.

Tehtnica

Iščeš ravnovesje med sabo in drugimi. Dan prinaša priložnost za iskren pogovor, ki lahko poglobi odnos. Ne pozabi: tudi tvoje potrebe štejejo.

Škorpijon

Intuicija ti danes šepeta zelo jasno. Zaupaj ji, še posebej v odnosih. Nekaj, kar je bilo dolgo skrito, lahko pride na površje – in to te bo razbremenilo.

Strelec

V tebi se prebuja želja po svobodi in širini. Kratek pobeg, tudi samo v mislih, ti napolni energijo. Odlična ideja za načrt za novo leto se lahko rodi danes.

Kozorog

Dan te spodbuja k razmisleku o dosežkih. Dovoli si ponos. Ni treba, da je vse popolno – dovolj je, da je tvoje. Zvečer se sprosti v krogu ljudi, ki jim zaupaš.

Vodnar

Tvoja drugačnost danes pride še posebej do izraza. Nekdo bo navdihnjen nad tvojim pogledom na svet. Dober dan za ustvarjanje ali pogovor, ki presega vsakdanjost.

Ribi

Preplavlja te nostalgija. Ujeta si med skrbi ter željo po brezskrbnosti in užitku. Pomembno je, da najdeš ravnovesje in se posvetiš sebi. Zdravje je na prvem mestu.