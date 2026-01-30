Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini

Oven
Danes boš polna zagona, a tudi nekoliko nestrpna. Če bo šlo kaj počasneje, kot si želiš, boš hitro zavila z očmi. Poskusi upočasniti in opaziti drobne stvari, ki ti lahko polepšajo dan. V ljubezni boš želela jasne odgovore – danes ni dan za ugibanja.
Bik
Petek ti bo prinesel občutek varnosti, ki si ga že dolgo pogrešala. Nekdo ti bo s preprosto gesto pokazal, da mu je mar. V službi se drži preverjenih poti, doma pa si privošči nekaj, kar bo razvajalo tvoje čute – dober obrok, dišečo svečo ali dolg tuš.
Dvojčka
Danes boš razpoložena za pogovor, sporočila in kratke stike z ljudmi. Nek pogovor ti lahko odpre novo perspektivo. Pazi le, da ne razkriješ preveč nekomu, ki si tega še ni zaslužil. Zvečer se obeta lahkoten, prijeten trenutek.
Rak
Tvoja čustva bodo danes nežna in globoka. Lahko te gane nekaj, kar boš videla ali slišala. Dovoli si to občutiti, ne potiskaj stran. V ljubezni boš hrepenela po bližini in toplini – danes ni dan za površinske odnose.
Lev
Danes boš želela sijati – in tudi boš. Tvoja energija bo pritegnila poglede in besede pohvale. V službi lahko izstopiš, če boš samozavestna, a ne preglasna. V odnosih pazi, da ne boš želela imeti vedno zadnje besede.
Devica
Dan bo primeren za urejanje stvari, ki si jih odlagala. Morda pospravljanje, morda pogovor, ki ga nisi upala začeti. Počutila se boš bolje, ko boš imela občutek, da imaš stvari pod nadzorom. Zvečer boš potrebovala mir in tišino.
Tehtnica
Danes boš razpeta med željo po miru in potrebo, da ugodiš drugim. Poskusi najti ravnotežje – tudi tvoje potrebe štejejo. Nekdo te bo prosil za mnenje; bodi iskrena, a nežna. Ljubezen bo danes tiha, a globoka.
Škorpijon
Danes boš čutila močno notranjo intuicijo. Če ti nekaj ne bo dišalo, boš imela prav. Ne sili se v družbo, če ti ne ustreza. V ljubezni se lahko odpre pomemben pogovor, ki bo razjasnil stare nejasnosti.
Strelec
Dan te bo vabil k razmišljanju o tem, kaj si želiš v prihodnje. Morda te bo zamikala ideja o spremembi ali novem začetku. V službi bodi zmerna z obljubami, v odnosih pa jasna glede svojih meja.
Kozorog
Dan bo deloven, a ne pretežak. Nekdo bo opazil tvojo vztrajnost, tudi če tega ne bo takoj povedal. Ne pozabi nase – tvoje telo in misli potrebujejo pavzo. Zvečer boš uživala v rutini in znanem okolju.
Vodnar
Tvoj duh bo danes nemiren in poln idej. Morda se boš želela oddaljiti od običajnega in narediti nekaj drugače. V ljubezni boš potrebovala več prostora – povej to brez slabe vesti. Dober dan za ustvarjalnost.
Ribi
Danes boš zelo občutljiva na razpoloženje drugih. Poskusi ne nositi tujih skrbi na svojih ramenih. Ustvarjalnost ti bo v pomoč pri sproščanju. V ljubezni boš želela nežnost, razumevanje in občutek varnosti.
