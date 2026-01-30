Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini

Oven

Danes boš polna zagona, a tudi nekoliko nestrpna. Če bo šlo kaj počasneje, kot si želiš, boš hitro zavila z očmi. Poskusi upočasniti in opaziti drobne stvari, ki ti lahko polepšajo dan. V ljubezni boš želela jasne odgovore – danes ni dan za ugibanja.

Preberi še Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj

Bik

Petek ti bo prinesel občutek varnosti, ki si ga že dolgo pogrešala. Nekdo ti bo s preprosto gesto pokazal, da mu je mar. V službi se drži preverjenih poti, doma pa si privošči nekaj, kar bo razvajalo tvoje čute – dober obrok, dišečo svečo ali dolg tuš.

Preberi še Letos ne bomo nosile belih superg

Dvojčka

Danes boš razpoložena za pogovor, sporočila in kratke stike z ljudmi. Nek pogovor ti lahko odpre novo perspektivo. Pazi le, da ne razkriješ preveč nekomu, ki si tega še ni zaslužil. Zvečer se obeta lahkoten, prijeten trenutek.

Preberi še Umrl po boju s hudo boleznijo

Rak

Tvoja čustva bodo danes nežna in globoka. Lahko te gane nekaj, kar boš videla ali slišala. Dovoli si to občutiti, ne potiskaj stran. V ljubezni boš hrepenela po bližini in toplini – danes ni dan za površinske odnose.

Preberi še Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke

Lev

Danes boš želela sijati – in tudi boš. Tvoja energija bo pritegnila poglede in besede pohvale. V službi lahko izstopiš, če boš samozavestna, a ne preglasna. V odnosih pazi, da ne boš želela imeti vedno zadnje besede.

Preberi še Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?

Devica

Dan bo primeren za urejanje stvari, ki si jih odlagala. Morda pospravljanje, morda pogovor, ki ga nisi upala začeti. Počutila se boš bolje, ko boš imela občutek, da imaš stvari pod nadzorom. Zvečer boš potrebovala mir in tišino.

Preberi še Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji

Tehtnica

Danes boš razpeta med željo po miru in potrebo, da ugodiš drugim. Poskusi najti ravnotežje – tudi tvoje potrebe štejejo. Nekdo te bo prosil za mnenje; bodi iskrena, a nežna. Ljubezen bo danes tiha, a globoka.

Preberi še V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost

Škorpijon

Danes boš čutila močno notranjo intuicijo. Če ti nekaj ne bo dišalo, boš imela prav. Ne sili se v družbo, če ti ne ustreza. V ljubezni se lahko odpre pomemben pogovor, ki bo razjasnil stare nejasnosti.

Preberi še Na Kmetiji se obeta prva nosečnost

Strelec

Dan te bo vabil k razmišljanju o tem, kaj si želiš v prihodnje. Morda te bo zamikala ideja o spremembi ali novem začetku. V službi bodi zmerna z obljubami, v odnosih pa jasna glede svojih meja.

Preberi še Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."

Kozorog

Dan bo deloven, a ne pretežak. Nekdo bo opazil tvojo vztrajnost, tudi če tega ne bo takoj povedal. Ne pozabi nase – tvoje telo in misli potrebujejo pavzo. Zvečer boš uživala v rutini in znanem okolju.

Preberi še V kinematografe prihaja film o Melaniji Trump

Vodnar

Tvoj duh bo danes nemiren in poln idej. Morda se boš želela oddaljiti od običajnega in narediti nekaj drugače. V ljubezni boš potrebovala več prostora – povej to brez slabe vesti. Dober dan za ustvarjalnost.

Preberi še Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu

Ribi

Danes boš zelo občutljiva na razpoloženje drugih. Poskusi ne nositi tujih skrbi na svojih ramenih. Ustvarjalnost ti bo v pomoč pri sproščanju. V ljubezni boš želela nežnost, razumevanje in občutek varnosti.