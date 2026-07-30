Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna

Oven

Dan ti prinaša veliko energije in želje po novih začetkih. Če že nekaj časa odlašaš pomemben pogovor, bo danes pravi trenutek, da poveš, kar ti leži na srcu. V ljubezni bodi bolj potrpežljiva – iskren nasmeh bo naredil več kot dolga razlaga. Večer nameni sebi in stvarem, ki te napolnijo z dobro voljo.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš cenila mir in občutek varnosti. Nekdo bo potreboval tvoj nasvet, zato zaupaj svoji intuiciji. Na finančnem področju se izogni impulzivnim nakupom, saj se kmalu obeta priložnost za nekaj, kar si resnično želiš. V ljubezni te čaka prijetno presenečenje.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln zanimivih pogovorov in novih idej. Ne boj se izraziti svojega mnenja, saj bodo tvoje besede danes imele posebno težo. Če si samska, je možno nepričakovano poznanstvo. Poskrbi tudi za dovolj počitka.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Ne dovoli, da bi te skrbi oddaljile od lepih trenutkov. Nekdo ti bo pokazal, koliko mu pomeniš. Popoldne je odličen čas za druženje z družino ali prijateljicami.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan ti prinaša priložnost, da zasiješ. Tvoja samozavest bo nalezljiva, zato boš zlahka navdušila ljudi okoli sebe. V službi ali pri osebnih projektih se lahko odprejo nova vrata. V ljubezni si dovoli biti bolj nežna, kot si sicer.

Devica

Danes boš najbolj zadovoljna, če boš stvari opravila po svojem načrtu. Organiziranost ti bo prihranila veliko časa. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga tudi pohvalil. Zvečer si privošči sprostitev brez občutka slabe vesti.

Tehtnica

Dan bo naklonjen harmoniji in lepim odnosom. Če je prišlo do nesporazuma, ga bo danes lažje razrešiti. Tvoja prijaznost bo odprla vrata novim priložnostim. Poslušaj svoje srce, še posebej pri odločitvah, povezanih z ljubeznijo.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes te bo vodila močna intuicija. Če imaš občutek, da nekaj ni tako, kot se zdi, si vzemi čas za razmislek. Na delovnem področju lahko narediš pomemben korak naprej. V ljubezni pa se izogni nepotrebni ljubosumnosti.

Strelec

Pred tabo je optimističen dan, ki te spodbuja k raziskovanju novih možnosti. Sprejmi povabilo ali se loti nečesa, kar že dolgo odlašaš. Nekdo te bo navdihnil s svojo zgodbo. Večer je kot ustvarjen za smeh in dobro družbo.

Kozorog

Vztrajnost bo danes tvoja največja prednost. Čeprav se bo zdelo, da napredek prihaja počasi, se trud obrestuje. Na osebnem področju pokaži več topline – majhna gesta lahko nekomu polepša ves dan. Poskrbi tudi za dovolj gibanja.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan prinaša sveže ideje in željo po spremembah. Zaupaj svoji ustvarjalnosti, saj lahko najdeš rešitev tam, kjer je drugi ne vidijo. V ljubezni bodi iskrena glede svojih občutkov. Naključno srečanje lahko prinese zanimiv preobrat.

Ribi

Danes boš še posebej povezana s svojo intuicijo. Poslušaj notranji glas, saj te vodi v pravo smer. Umetnost, glasba ali sprehod v naravi ti bodo pomagali obnoviti energijo. V ljubezni se obeta topel in srčen trenutek, ki ti bo še dolgo ostal v spominu.